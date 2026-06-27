Avrupa’da organize suç ağları büyüyor: Üye sayısı 400 bine ulaştı

İngiliz gazetesi The Telegraph’ın aktardığına göre, Avrupa’da faaliyet gösteren organize suç örgütleri son yıllarda hızla büyürken, kıta genelindeki en tehlikeli suç ağlarının toplam üye sayısı yaklaşık 400 bine ulaştı.

Europol tarafından yayımlanan raporda, Avrupa genelinde faaliyet gösteren 731 organize suç ağı “en tehditkâr suç örgütleri” kategorisinde sınıflandırıldı. Rapora göre son iki yılda bu ağların üye sayısı yaklaşık beş kat arttı.

Yeni suç ağları ortaya çıkıyor

Avrupa Birliği İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner, organize suç yapılarının sürekli evrim geçirdiğini belirterek suç örgütlerinin birleşerek yeniden yapılandığını ve farklı kimliklerle faaliyet göstermeye devam ettiğini ifade etti.

Europol verilerine göre, 2024-2026 döneminde 623 suç örgütü dağıtıldı. Ancak aynı dönemde 533 yeni suç ağının ortaya çıktığı kaydedildi.

Teknoloji suç örgütlerinin yeni aracı oldu

Raporda suç örgütlerinin güvenlik güçlerinden saklanmak için teknolojiyi yoğun şekilde kullandığı vurgulandı. Buna göre şifreli telefonlar, VPN bağlantıları, sahte sosyal medya hesapları ve paravan şirketler suç faaliyetlerinin gizlenmesinde önemli araçlar haline geldi.

Suç gelirlerinin aklanmasında ise restoranlar, oteller, kumarhaneler, tatil tesisleri ve konut projeleri gibi nakit akışının yoğun olduğu sektörlerden yararlanıldığı belirtildi.

Uyuşturucu ve insan kaçakçılığı öne çıkıyor

Rapora göre Arnavut suç aileleri ile İtalya merkezli mafya örgütü 'Ndrangheta, Brezilya ve Kolombiya’daki kartellerle iş birliği yaparak Avrupa’ya kokain sevkiyatını yönetiyor. Sevkiyatların yüksek hızlı tekneler aracılığıyla Belçika’daki Anvers ve Zeebrugge limanlarına ulaştırıldığı ifade edildi.

Öte yandan Latin Amerika merkezli suç örgütü ‘Primeiro Comando da Capital’in Avrupa’da yeni yapılanmalar oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

Raporda ayrıca Çinli suç örgütlerinin sahte iş ilanları ve çağrı merkezleri aracılığıyla kadınları Avrupa’ya getirerek özellikle İspanya ve Fransa’daki genelevlere yönlendirdiği bilgisine yer verildi.

Europol’den uyarı

Europol İcra Direktörü Jürgen Ebner, suç örgütlerinin güçlü finansal kaynaklara, uluslararası bağlantılara ve gelişmiş karşı önlemlere sahip olduğunu söyledi.

Ebner, yalnızca bireysel suçluların hedef alınmasının yeterli olmayacağını belirterek, suç örgütlerinin ekonomik modeli sürdüğü sürece yerlerine yenilerinin geleceğini vurguladı.