Avrupa’da savunma dengesi değişiyor: Almanya öncü mü oluyor?

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa’nın savunma kapasitesinin ciddi bir sınavdan geçtiğini ifade eden Merz, özellikle askeri caydırıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Almanya’nın son yıllarda savunma harcamalarını artırma kararı aldığını hatırlatan Merz, bu adımların yalnızca ulusal değil, Avrupa ölçeğinde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Savunma politikasında tarihi kırılma

Berlin yönetimi, savaşın ardından savunma bütçesinde tarihi bir artışa gitmiş ve ordunun modernizasyonu için özel bir fon oluşturmuştu. Bu süreç, Almanya’nın II. Dünya Savaşı sonrası izlediği daha temkinli savunma politikasında önemli bir kırılma olarak görülüyor. Merz’in son açıklamaları da bu dönüşümün siyasi düzlemde devam ettiğini gösteriyor.

Açıklamalarda NATO içindeki yük paylaşımı meselesine de dolaylı gönderme yapıldı. Avrupa ülkelerinin güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunan Merz, ABD’ye aşırı bağımlı bir savunma anlayışının sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Bu yaklaşım, Avrupa Birliği içinde uzun süredir tartışılan “stratejik özerklik” hedefini yeniden gündeme taşıdı.

İç politikada bütçe tartışması büyüyor

Öte yandan Almanya içinde savunma bütçesinin artırılması konusu tartışma yaratmaya devam ediyor. Kamuoyunda sosyal harcamalar ile askeri yatırımlar arasındaki denge sıkça gündeme gelirken, muhalefet partileri hükümetin önceliklerini sorguluyor. Ancak güvenlik risklerinin arttığı bir dönemde savunma yatırımlarına desteğin önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Merz’in çıkışı, Avrupa’nın önümüzdeki dönemde daha entegre bir savunma yapısına yönelip yönelmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Ortak silah projeleri, savunma sanayisinde iş birliği ve krizlere daha hızlı müdahale edebilecek bir yapı kurulması seçenekler arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre Avrupa artık güvenliğini dış destekle değil, daha koordineli ve güçlü bir iç yapılanmayla sağlamak zorunda. Almanya’dan gelen bu mesaj, kıtanın savunma politikalarında yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.