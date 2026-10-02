Avrupa'da sıcaklık alarmı: Rekor sıcaklar ve kuraklık korkutan tabloyu ortaya çıkardı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Raporda, Avrupa'nın yarısından fazlasının hissedilen sıcaklığın 38 dereceyi aştığı çok güçlü ısı stresine maruz kaldığı belirtildi. Haziran-ağustos döneminde Batı Avrupa'daki yüzey hava sıcaklıklarının son 10 yılın ortalamasından 2,5 derece daha yüksek seyrettiği kaydedildi.

Avrupa tarihinin en sıcak üçüncü yazı

Kıtanın büyük bölümünde etkili olan sıcak hava dalgaları, 2026 yazını Avrupa'nın kayıtlardaki en sıcak üçüncü yazı haline getirdi.

Batı Avrupa'nın en az yüzde 60'ının bu yaz 17 gün boyunca 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla mücadele ettiği bildirildi. Bu sürenin 2003'te 11 gün, 2025'te ise 7 gün olduğu hatırlatıldı.

Batı Avrupa'da çok güçlü ısı stresinin de 13 gün boyunca etkili olduğu ve bu alanda rekor seviyeye ulaşıldığı aktarıldı.

Erken başlayan sıcaklar eylül ayına kadar sürdü

Mayıs ayının sonlarında başlayan sıcak hava dalgalarının eylül ayına kadar devam ettiği belirtildi. Tekrarlayan aşırı sıcakların can kayıplarının yanı sıra tarımsal üretimde ciddi kayıplara ve bazı enerji santrallerinde faaliyetlerin aksamasına yol açtığı ifade edildi.

Uzmanlara göre sıcak hava dalgalarının etkileri yalnızca sıcaklıklarla sınırlı kalmadı; gıda fiyatları, enflasyon, enerji sistemleri, ulaşım ve su kaynakları üzerinde de baskı oluşturdu.

Kuraklık nehirleri de vurdu

Raporda, Avrupa'da deniz yüzeyi sıcaklıklarının da rekor seviyelere ulaştığı, nehirlerin ise 30 yılı aşkın sürenin en düşük yaz debilerinden bazılarını gördüğü açıklandı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden iklim bilimci Samantha Burgess, sıcaklık rekorlarının ötesinde su kaynakları, enerji sistemleri, ulaşım, ekosistemler ve insan sağlığı açısından birbirine bağlı risklerin ortaya çıktığını belirtti.

Burgess, iklimin ısınmaya devam ettiği bir dönemde Avrupa'nın bu risklere karşı dayanıklılığını artırmasının önemine dikkat çekti.

Orman yangınlarında da alarm seviyesi

Yaygın kuraklık ve yüksek sıcaklıkların Avrupa genelinde orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı bildirildi.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, 2026'da yangın hava koşulları da kayıtlardaki en kötü seviyelere ulaştı. Eylül sonu itibarıyla yaklaşık 680 bin hektarlık alanın yanması, 2026'yı kayıtlardaki en kötü üçüncü yıl konumuna taşıdı.

Yangınların yol açtığı dumanın havaya son 20 yılın ortalamasından yüzde 30 daha fazla ince partikül madde yaydığı kaydedildi.

Uzmanlardan hükümetlere çağrı

İspanya'daki ISGlobal araştırma enstitüsünden Xavier Rodo, aşırı hava olaylarının hem sayısındaki hem de yoğunluğundaki artışın Avrupa ikliminde yaşanan büyük değişimin göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Uzmanlar ve doktorlar, aşırı sıcakların etkilerini azaltmak için fosil yakıt kullanımının azaltılması, binalarda gölgelendirme yapılması, şehirlerin daha fazla yeşillendirilmesi ve hastane ile okullarda soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.