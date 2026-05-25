Avrupa'da sıcaklık rekorları kırılıyor

İngiltere'de etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Londra'da sıcaklıklar 30 dereceyi aştı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), bugün "ülke tarihinde kaydedilen en sıcak mayıs günü"nün yaşanmasının beklendiğini açıkladı.

Met Office, sıcaklıkların gün içinde bazı bölgelerde 35 dereceye kadar çıkabileceğini ve bunun hem yılın en sıcak günü hem de İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en sıcak mayıs günü olabileceğini bildirdi.

Ülkede mayıs ayı sıcaklık rekoru, daha önce 1922 ve 1944 yıllarında 32,8 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Yetkililer, sıcak hava dalgasının etkisiyle İngiltere'nin doğusu ve güneydoğusunda resmi olarak "heatwave (sıcak hava dalgası)" kriterlerinin oluştuğunu, sıcaklıkların sürmesi halinde İngiltere ve Galler'in birçok bölgesinin de ilerleyen günlerde aynı kapsama gireceğini açıkladı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından ülkenin büyük bölümünde yarına kadar "amber heat-health alert (sarı sıcaklık sağlık uyarısı)" yayımlandı. Yetkililer, ayrıca ultraviyole (UV) seviyelerinin de mevsim normallerinin üzerinde olduğunu duyurdu.

Aşırı sıcaklar günlük yaşamı da etkilerken, Surrey bölgesinde düzenlenen geleneksel eşek yarışlarının hayvanların sağlığı gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı.

Öte yandan, Sussex ve Kent bölgelerinde yaklaşık 500 evde su kesintisi veya düşük basınç sorunu yaşandığı, South East Water şirketinin durumu artan su tüketimine bağladığı belirtildi.

Fransa

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France, ülke genelinde mayısta oldukça yüksek sıcaklıklar görüldüğünü açıkladı.

Ülkede dün Noirmoutier Adası, Charleville-Mezieres, Quimper ve Lorient kentlerinde mayıs ayında daha önce görülmemiş sıcaklıklar ölçüldü.

Başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derece üstünde seyredeceğini açıklayan Meteo-France, özellikle başkent ve ülkenin batısındaki bölgelerde sıcak hava dalgasının etkili olacağı uyarısını yaptı.

Belçika ve Lüksemburg

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), ülke genelinde gelecek 10 gün boyunca güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının "yüksek" ve "çok yüksek" yoğunlukta seyredeceği uyarısında bulundu. Başkent Brüksel'de sıcaklığın yarın 32 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Meteoroloji Servisleri Ağı (EUMETNET), Lüksemburg genelinde 27 Mayıs'a kadar yüksek sıcaklıkların görüleceğini belirterek açık havada uzun süre kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Avusturya

Avusturya Hava Durumu Merkezine göre, ülkede sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor.

Dün, ülkenin batı bölgelerinde ilk 30 santigrat derecelik baraj aşılırken, 26 Mayıs itibarıyla birçok bölgede sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Özellikle ülkenin batı ve güneyinde, arka arkaya 4 gün sıcak havanın etkisini göstermesi öngörülürken, Avusturya Alpler'inde de olağanüstü sıcaklıklar hissediliyor.

Öte yandan ülkenin başkenti Viyana'da da sıcak havanın etkili olması ve mayıs ayı için en yüksek sıcaklıklardan birinin kaydedilmesi bekleniyor.

İsviçre

İsviçre, geçen hafta sonu boyunca 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla yılın ilk sıcak hava dalgasını yaşadı.

Cenevre kantonunda sıcaktan bunalan bazı İsviçreliler, serinlemek için göle girmeyi tercih etti.

Henüz resmi bir sıcak hava dalgası ilan edilmemesine rağmen İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Dairesi (MeteoSwiss), ortalama günlük sıcaklığın en az 3 ardışık gün boyunca 25 derece veya daha yüksek olması durumunda bunu sıcak hava dalgası olarak adlandırıyor. Bu kriterler en fazla iki gün boyunca karşılanırsa, kısa süreli sıcak hava dalgası olarak nitelendiriliyor.

İsviçre genelinde hafta boyunca hava sıcaklıklarının 28 ila 30 derece civarında olması tahmin ediliyor.

MeteoSwiss, bugün Zürih, Luzern ve Basel'de sıcaklığın 32 derece olacağını da bildirdi.

İspanya

İspanya'yı etkisi altına alan kavurucu sıcak hava dalgası, 27 Mayıs'tan itibaren yarımadanın büyük bölümünde sıcaklıkların artmasıyla daha da şiddetlenecek.

Yılın önemli ilk sıcak hava dalgasının geldiği İspanya'da kuzeydeki Bask ve Kantabria ile güneydeki Kanarya Adaları'nda sıcak havaya karşı halkı uyarmak için düşük riskli sarı alarm ilan edildi.

Ülke genelinde en düşük sıcakların 20 derece, en yüksek sıcaklıkların 40 dereceye kadar (Badajoz kentinde) çıkması bekleniyor.

Sıcak havaya alışık Endülüs bölgesinde ise sıcaklıkların hafta boyunca 37 derece seviyesinde olacağı bildirildi.

Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) Sözcüsü Ruben del Campo, basına yaptığı açıklamada, "İspanya'da hafta sonu yılın bu zamanı için çok yüksek sıcaklıklar yaşandı. Ortalamanın 5 ila 10 derece üzerinde sıcaklıklar kaydedildi. Şu anda mayıs sonlarında yaz ortası sıcaklıklarıyla birlikte sıcak bir dönem yaşıyoruz" dedi.

Diğer yandan AEMET, Kastilya Leon ve Galiçya bölgelerinde kısa süreli ancak çok şiddetli yağışların beklendiği uyarısında bulundu.