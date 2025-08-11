Avrupa’da tatilcilere sıkı denetim: Yeni kurallar ve ağır cezalar

Bu yaz Avrupa, kurallara uymayan tatilcilere karşı sert önlemler uygulamaya başladı. Araba kullanırken parmak arası terlik giymekten plajlarda sigara içmeye kadar uzanan geniş bir yelpazede, kıta genelinde yeni bir “turist cezaları” dalgası esiyor.

Portekiz’in gözde sahil kasabası Albufeira’da, plaj dışındaki alanlarda mayo ile dolaşmanın cezası 1.500 Euroya kadar çıkabiliyor. İspanya’nın Balear Adaları’nda ise kamusal alanda alkol tüketmenin bedeli 3.000 Euroya kadar ulaşabiliyor. Fransa’nın Atlantik kıyısındaki tatil beldelerinden Les Sables-d’Olonne’da, şehrin sokaklarında üstü çıplak veya bikiniyle dolaşan turistlere 150 Euro ceza verileceği açıklandı. Hatta şezlong ayırtıp ortadan kaybolmak gibi ufak görünen ihlaller bile tatil bütçesini ciddi şekilde zorlayabiliyor.

Bölge sakinlerini ve sorumlu tatilcileri korumayı amaçlıyor

İlk bakışta, bu önlemler, bu destinasyonların çoğunun turizmden önemli miktarda gelir elde ettiği göz önüne alındığında, besleyen eli ısırmak gibi görünebilir. Ancak yetkililer, kuralların bölge sakinlerini ve sorumlu tatilcileri korumayı amaçladığını söylüyor.

Londra'daki İspanyol Turizm Ofisi Basın Müdürü Jessica Harvey Taylor, "Kurallar, liste halinde sunulduğunda katı ve cezalandırıcı görünse de, aslında tamamen sorumlu seyahati teşvik etmeyi amaçlıyor. Bunlar, tatilde sorumlu davranan insanların büyük çoğunluğunun tatil deneyimlerini korumak için tasarlandı" ifadelerini kullandı.