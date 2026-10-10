Avrupa'da trenle seyahatte yeni dönem: Tek rezervasyonla birçok ülkeye ulaşım

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Gece treni işletmecisi European Sleeper ile Hollanda merkezli tren bileti platformu Choo-Choo, Avrupa'daki tren yolculuklarını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir rezervasyon aracı geliştirdi.

Yeni sistem sayesinde yolcular, Eurostar'ın yüksek hızlı tren seferlerini European Sleeper'ın gece treni bağlantılarıyla birleştirerek seyahatlerini tek bir platform üzerinden planlayabiliyor. Uygulama, yolculuğun farklı etapları için ayrı internet sitelerinden bilet arama ve satın alma ihtiyacını azaltmayı amaçlıyor.

Sistem, özellikle birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde aktarma seçeneklerini değerlendirmeyi ve tren bağlantılarını aynı rezervasyon süreci içinde düzenlemeyi kolaylaştırıyor.

Brüksel'den Berlin'e, Prag'dan Milano'ya uzanan ağ

Yeni rezervasyon aracında Avrupa'nın birçok önemli kenti ve turistik bölgesi yer alıyor. Destinasyonlar arasında Belçika'dan Brüksel ve Anvers, Hollanda'dan Amsterdam ve Rotterdam, Almanya'dan Berlin, Köln, Dresden ve Hamburg bulunuyor.

Fransa'nın başkenti Paris, İngiltere'nin başkenti Londra, İspanya'dan Barselona, İtalya'dan Como ve Milano, İsviçre'den Zürih ve Çekya'nın başkenti Prag da sistemde listelenen noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca Çekya'daki Bohemya İsviçresi ve Almanya'daki Saksonya İsviçresi bölgelerine yönelik seçenekler de sunuluyor.

Araç, European Sleeper seferleriyle uyumlu tren bağlantılarını gösterirken aktarmalar için de alternatifler öneriyor. Toplam yolculuk süresi ve ücreti ise seçilen varış noktasına ve biletlerin müsaitliğine göre değişiyor.

Tren biletleri kaç Euro'dan başlıyor?

Şirketlerin paylaştığı örneklere göre Brüksel-Londra hattında tek yön Eurostar biletleri yaklaşık 60 Euro'dan, European Sleeper biletleri ise yaklaşık 50 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Ancak bu tutarlar başlangıç fiyatları olarak belirtiliyor. Yolculuğun toplam maliyeti, güzergâha, seyahat tarihine ve bilet bulunabilirliğine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Brüksel, Avrupa'nın önemli tren merkezlerinden biri

Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel, uluslararası demir yolu bağlantılarıyla da öne çıkıyor. Eurostar'ın doğrudan yüksek hızlı tren seferleriyle kentten Paris ve Londra'nın yanı sıra Hollanda'daki Rotterdam ve Amsterdam'a ulaşılabiliyor.

Almanya yönünde ise Aachen, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen ve Dortmund gibi kentlere doğrudan tren seferleri düzenleniyor.

European Sleeper'ın gece trenleri Brüksel'i Berlin ve Dresden üzerinden Prag'a bağlıyor. Şirketin Brüksel-Milano hattında da gece treni seferleri bulunuyor.

İskandinavya bağlantısı için hedef 2028

European Sleeper'ın planları arasında Kopenhag-Malmö hattı da bulunuyor. Nisan 2028'de açılması planlanan bu hattın devreye girmesiyle şirketin gece treni ağı Danimarka ve İsveç'e kadar genişleyecek.

Yeni rezervasyon sistemiyle birlikte Avrupa'da farklı tren işletmecilerinin seferlerini tek yolculuk planında bir araya getirmek ve uluslararası demir yolu seyahatlerini daha erişilebilir hale getirmek amaçlanıyor.