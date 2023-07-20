Avrupa'da uçakla seyahat trenden daha ucuz

Greenpeace'in araştırmasında, Avrupa'da trenle seyahatin, uçak alternatifine göre daha pahalı olduğu ortaya konuldu.

Politico'nun haberine göre, Greenpeace insanların seyahat tercihlerini inceleyen yeni bir araştırma yaptı.

Avrupa seyahat rotasındaki 112 uçak ve tren fiyatlarının karşılaştırıldığı araştırmada, uçakların trenlerden daha fazla sera gazı üretmesine rağmen insanların uçakla seyahati tercih ettiği bulgusuna ulaşıldı.

Araştırmanın raporunda, 112 rotadan yalnızca 23’ünde tren seyahatinin daha uygun fiyatlı olduğu belirtilerek, tren yolculuğunun uçak yolculuğuna göre yüzde 71 daha pahalı olduğu kaydedildi.

Polonya'da tren yolculuğunun maliyetinin, uçak alternatifinin yarı maliyetinde olduğu, tren yolculuğu için en pahalı ülkenin İngiltere olduğu bilgisine yer verildi.

İngiltere'de yolcuların tren yolculukları için dört kat daha fazla ödediği aktarılan raporda, Barselona'dan Londra'ya trenle seyahat etmenin maliyetinin yaklaşık 384 avro olduğu, aynı rotada uçak fiyatlarının 12,99 avroya kadar düştüğü aktarıldı.

Avrupa'da en çok tercih edilen üçüncü kısa mesafeli rota olan Londra-Barselona uçuşlarında yolcuların tren tercih etmesinin 461 bin ton zararlı sera gazının salınımını önleyeceği kaydedildi.

Avrupa'da trenle seyahatin birden çok ülkede bilet almayı gerektirmesinden dolayı daha karmaşık olduğu ifade edilen raporda, seyahatleri daha uygun fiyatlı ve iklim dostu hale getirmek için "Avrupa kapsamında tüm toplu taşıma araçları için geçerli olan bir bilet" getirilmesini talep ediliyor.