Avrupa'da yangın bilançosu ağırlaşıyor: Yunanistan'da üç itfaiyeci yaşamını yitirdi

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Yunanistan'da günlerdir etkisini sürdüren orman yangınlarında üç itfaiyeci yaşamını yitirdi.

İspanya, Fransa ve Portekiz'de de yangın söndürme ekipleri yeniden alevlenme tehlikesine karşı mücadele ediyor, aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarlar Güney Avrupa genelinde yangın riskini artırıyor.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangında, Rethymno bölgesinde alevlerin arasında kalan iki itfaiyeci hayatını kaybetti. Mora Yarımadası'nda da bir itfaiyecinin Gytheio kenti yakınlarında bilincini kaybetmiş halde bulunduğu ve yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yangınlar nedeniyle Girit'te birçok köy tahliye edilirken, yangının en geniş cephesinin yaklaşık 15 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Hayatını kaybeden itfaiyecilerin görev yaptığı Krya Vrysi köyü ile çevresindeki yerleşimlerden hem bölge sakinleri hem de turistler güvenli alanlara sevk edildi. Yangınlar ayrıca Ege'deki Paros ve Midilli adaları ile Yunanistan ana karasındaki Trifylia bölgesinde de etkili oluyor.

İspanya tarihinin en büyük orman yangını

İspanya'da ise Başbakan Pedro Sanchez, Madrid'in batısındaki Avila eyaletinde devam eden büyük orman yangınıyla mücadelede gelecek 12 saatin "belirleyici" olacağını söyledi.

Burgohondo bölgesinde şimdiye kadar 43 binden fazla hektar alanın kül olduğu, bunun ülke tarihindeki en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Bu yıl İspanya genelinde yanan alanın ise 207 bin hektarı aştığı açıklandı.

Yetkililer, Madrid, Toledo, Avila ve Castellon bölgelerinde tehlikenin azalmasıyla on binlerce kişinin evlerine dönmesine izin verildiğini ancak Valencia'nın kuzeybatısındaki Vall d'Uixo'da bir yangının hala kontrol altına alınamadığını belirtti.

Fransa'da kontrol altına alınan yangınlarda yeniden alevlenme

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde son günlerde kontrol altına alınan büyük yangınlarda yeniden alevlenmeler yaşanırken, yetkililer sıcaklığın 41 dereceye kadar çıkmasının ve kuru rüzgarların yeni riskler oluşturduğunu belirtti.

Gironde ve Landes dahil 16 bölgede turuncu sıcak hava alarmı uygulanıyor. Yangın riski nedeniyle savunma ve havacılık sanayisine ait bazı stratejik tesisler için de özel koruma önlemleri alındı.

Portekiz'in kuzeydoğusundaki Vila Real bölgesinde de aktif yangınlarla mücadele sürüyor.

Yetkililer, Valpaços yakınlarında yaklaşık bir kilometre uzunluğunda aktif yangın cephesinin bulunduğunu, su arıtma tesisi ile doğal gaz deposunun yakından izlendiğini açıkladı.

Uzmanlar, Avrupa'nın son yıllarda art arda yaşadığı sıcak hava dalgalarının orman yangınlarını daha sık ve daha yıkıcı hale getirdiğini belirtiyor.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Avrupa, küresel ortalamanın yaklaşık iki katı hızla ısınan kıta konumunda bulunuyor, bu durum yaz aylarında daha uzun sıcak hava dalgalarına, su kaynakları üzerindeki baskının artmasına ve daha şiddetli orman yangınlarına yol açıyor.