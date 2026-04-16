Avrupa’da yeni Schengen kuralında kriz: Havalimanlarında saatler süren kuyruklar artıyor

Fransa, Almanya, Belçika, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde havalimanlarında yolcuların sınır kontrollerinde saatlerce beklediği bildirildi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa Direktörü Olivier Jankovec, mevcut durumun önümüzdeki haftalarda ve özellikle yaz aylarının yoğun döneminde “yönetilemez” hale geleceğini söyledi.

Jankovec, “Yoğun saatlerde trafik yeni yeni artmaya başlamışken bile bu kuyruk sürelerini görüyoruz” dedi.

Bu bağlamda, Yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES) geçtiğimiz cuma günü yürürlüğe girdi.

Oksijen'in The Guardian'dan derlediği haberine göre sistem, Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkeden 25’ini ve İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ile İsviçre’yi kapsıyor.

EES kapsamında, İngiltere gibi AB dışı ülkelerden gelen yolcuların sınırda kişisel bilgilerini ve biyometrik verilerini kaydetmesi gerekiyor.

Ekim ayından bu yana kademeli olarak devreye alınan sistem, bazı havalimanlarında zaten ciddi gecikmelere yol açmıştı.

Uçuş kaçıran yolcular

BBC’nin pazar günü yayımladığı habere göre, Milano’dan Manchester’a giden bir easyJet uçağına, pasaport kontrolündeki gecikmeler nedeniyle 100’den fazla yolcu binemedi.

Havalimanı temsilcileri ile Avrupa Komisyonu yetkilileri, salı günü sistemde yaşanan sorunları görüşmek üzere bir araya geldi.

ACI’nin, mevcut muafiyetlerin genişletilmesini ve gerektiğinde kontrollerin tamamen askıya alınabilmesini talep ettiği belirtildi. Jankovec, “Sınır kontrolünde bekleme süreleri yönetilemez hale geldiğinde EES kayıtlarının tamamen durdurulabilmesi gerekiyor” sözlerini kullandı.

AB Komisyonu: Sistem iyi çalışıyor

Avrupa Komisyonu ise sistemin genel olarak sorunsuz işlediğini savundu.

Bir Komisyon sözcüsü, “Tam kapasite uygulamanın ilk günlerinden gördüğümüz kadarıyla sistem çok iyi çalışıyor. Üye devletlerin büyük çoğunluğunda sorun yok” açıklamasında bulundu. Komisyon, bir yolcunun sisteme kaydının ortalama 70 saniye sürdüğünü belirtirken, ACI bu sürenin 5 dakikaya kadar çıkabildiğini ifade etti.

Sözcü, bazı ülkelerde teknik sorunlar tespit edildiğini ancak bunların giderilmekte olduğunu söyledi ve ekledi:

“EES’in sahada doğru uygulanmasını sağlamak üye devletlerin sorumluluğundadır”

Milyonlarca kayıt yapıldı

Komisyon verilerine göre EES sistemi, ekim ayından bu yana 52 milyondan fazla giriş ve çıkışı kaydetti.

Ayrıca 27 binden fazla giriş reddi gerçekleştirildi ve yaklaşık 700 kişi güvenlik tehdidi olarak tespit edildi.

Ryanair'den sert tepki

Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden Ryanair’in CEO’su Michael O’Leary, sistemin bazı havalimanlarında dört saate varan kuyruklara neden olduğunu söyledi.

O’Leary, sistemi “tam bir karmaşa” olarak nitelendirerek Brexit’in bir sonucu olarak değerlendirdi. O’Leary, AB’ye sistemin tam uygulanmasını ekim ayına erteleme çağrısında bulundu.