Avrupa'daki ekonomik yavaşlama elektrikli araç satışlarını vurdu

Daha uygun fiyat beklentisi içindeki elektrikli araç piyasasında tüketiciler arz, üreticiler talep eksikliğinden yakınıyor

Yıllardır süren hızlı büyümenin ardından, Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yavaşlama sürecine girdi.

Tüketicilerin iki ila üç yıl sonraçıkması beklenen daha iyi ve daha ucuz modelleri beklediği bir dönemde, Avrupa'da tamamen elektrikli araç satışları 2023'ün ilk dokuz ayında yüzde 47 arttı.

Ancak bu artış Tesla, Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi otomobil üreticilerinin beklentisini karşılamadı. Üreticiler, yüksek faiz oranları ve durgun bir pazarın etkisiyle müşterilerin satış kararlarını ertelediği uyarısında bulundu.

Ekonomik belirsizlik en büyük neden

Almanya ve İtalya'daki bayilerin yanı sıra dört küresel veri analiz firması tarafından yapılan araştırmalar, satışlardaki yavaşlamanın arkasında ekonomik belirsizlikten daha fazlası olduğunu gösterdi.

Buna göre tüketiciler elektrikli araçların güvenlik, menzil ve fiyat ihtiyaçlarını karşıladığına ikna olmadığını söylüyor.

Otomobil bayilerine göre tüketiciler teknolojinin gelişeceğini varsayıyor ve hızla değer kaybedecek bir aracı şimdi almaktansa bir sonraki model için üç yıl beklemeyi tercih ediyor.

Elektrikli otomobil alma niyetinde olan tüketicileri altyapı eksikliği, batarya ömrü ve fiyat da düşündürüyor.

Otomobil alım satım grubu AutoTrader'a göre İngiltere'deki yeni elektrikli araçlar, fosil yakıtlı modellere göre hala ortalama yüzde 33 daha pahalı.

Elektrikli araç almak isteyenlerin sayısı azaldı

Uygun fiyatlı araç eksikliğinin, elektrikli araçları erken benimseyen tüketiciler ve kurumsal filolar tarafından desteklenen satış büyümesinin eninde sonunda durmasına yol açacağı uyarıları yapılıyordu.

Eylül ayındaki zayıf performans, tüketici duyarlılık anketleri ve otomobil üreticileri ile bayilerden gelen kötümser yorumlar düşük büyüme döneminin gelmiş olabileceğini gösteriyor.

Ancak bu bir kısır döngü. Çünkü uzmanlar, daha ucuz elektrikli araçlar bulunmadığı sürece talebin yavaş kalacağını söylüyor. Karlılığa odaklanan üreticiler ise ucuz modellerin lansmanını ertelemeyi daha uygun buluyor.

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Almanya'da Langston Co tarafından yapılan bir tüketici araştırmasına göre, elektrikli araç satın alma niyeti ülkede geçtiğimiz yıl boyunca sabit kaldı; yani satılan elektrikli araç sayısı artmasına rağmen, elektrikli araç satın almak isteyenlerin sayısında artış olmadı.

Bu sonucu değerlendiren anket şirketi, artan satışların, artan talebin bir işareti olmaktan ziyade, tedarik zincirindeki darboğazları nedeniyle elektrikli araç üretmekte zorlanan otomobil üreticilerinin nihayet yedeklenen siparişleri karşılayabileceğinin bir işareti olabileceğini belirtiyor.