Avrupa'dan 18 yaşındaki gençlere ücretsiz Interrail bileti: Türkiye'den de başvurulabiliyor

Avrupa Komisyonu, 18 yaşına giren 40 bin genç Avrupalıya ücretsiz Interrail tren bileti dağıtacak. "DiscoverEU" programı kapsamında dağıtılacak biletler için başvurular bugün (8 Nisan) başlayıp, 22 Nisan'a kadar açık olacak.

Programa, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Erasmus+ ülkelerinden gençler de katılabiliyor. Tüm Avrupa'yı tek biletle gezme imkanı sunan tren bileti için yapılacak çekiliş başvurusunda Avrupa'yla ilgili bazı genel kültür sorularını yanıtlamak gerekiyor.

DW Türkçe'nin ayrıntıları derlediği haberine göre çekilişi kazananlar 1 Temmuz 2026 ile 30 Eylül 2027 tarihleri arasında, 30 günlük bir zaman dilimi içerisinde en fazla yedi gün Avrupa'da trenle seyahat edebilecek.

Programa her yıl olduğu gibi sadece 18 yaşına bu yıl girenler katılabiliyor.

Bundan dolayı sadece 1 Temmuz 2007 ile 30 Haziran 2008 doğumluların başvuruları değerlendirmeye alınacak. Engelli ya da sağlık sorunu olanlar da kendileri ve kendilerine eşlik edecek bir kişi için başvuruda bulunabilecek. Öte yandan grup olarak seyahat etmek isteyenler için de başvuru mümkün.

2018'de başlayan program

DiscoverEU programı 2018'de Vincent-Immanuel Herr ve Martin Speer isimli iki Alman aktivistin girişimi ile başladı. Herr ve Speer'in, 18 yaşına giren her AB vatandaşına Interrail bileti hediye etme ve bu sayede gençlerin kıtayı tanımasına olanak sağlama fikri, siyaset ve toplumun çeşitli kesimlerinden destek gördü.

Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre programın başlangıcından bu yana 431 bin 931 bilet dağıtıldı.