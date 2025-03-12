Avrupa’dan göçmen politikasında sert hamle: Düzensiz göçmenler üçüncü ülkelere gönderilecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını açıkladı. DW Türkçe'nin aktardığına göre, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, Strazburg'da yaptığı açıklamada, oturma izni bulunmayan kişilerin daha hızlı şekilde sınır dışı edilmesi ve bu sürecin daha verimli hale getirilmesi amacıyla bir planın hazırlandığını belirtti.

Yeni taslak, sınır dışı kararına uymayan göçmenlere yönelik sosyal yardımların kesilmesi gibi yaptırımlar getirilmesini öngörüyor. Mevcut durumda, AB ülkelerinde sınır dışı edilmesine karar verilen üçüncü ülke vatandaşlarının yaklaşık beşte birinin bu karara uyduğu belirtilirken, bu oranın artırılması gerektiği vurgulanıyor. Taslak metinde, kurallara uyulmamasının kamuoyundaki sığınmacı desteğini zayıflattığına da dikkat çekiliyor.

2008’den bu yana yürürlükte olan sınır dışı kurallarında sertleşmeye yol açacak düzenleme, ilk kez AB ülkelerine reddedilen sığınmacıları üçüncü ülkelerdeki sınır dışı merkezlerine gönderme yetkisi tanıyor. Plan kapsamında, Avrupa dışında kurulacak özel merkezlerde göçmenlerin geçici olarak tutulabileceği, ancak insan hakları standartlarının korunmasının zorunlu olacağı ifade ediliyor. Aileler ve çocuklar ise bu uygulamanın dışında bırakılacak.

Almanya’dan destek

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, öneriye destek vererek, “Avrupa çapında etkili bir geri dönüş sistemine ihtiyacımız var. Sınır dışı edilmesi gerekenlerin yükümlülükleri artırılmalı ve kurallara uymamaları halinde yaptırımlar uygulanmalı” açıklamasında bulundu. Faeser, ayrıca gereksiz bürokratik süreçlerin de azaltılması gerektiğini belirtti.

Almanya’da yeni kurulacak hükümetin müzakerelerinde de sığınmacıların AB dışındaki merkezlere yönlendirilmesi konusunun ele alınması bekleniyor. Muhafazakâr çizgideki CDU ve CSU bu tür merkezlerin kurulmasını desteklerken, SPD buna karşı çıkıyor.

AB’de şu ana kadar sadece İtalya, Arnavutluk ile bu tür bir merkez kurulması için anlaşmaya vardı. Ancak bu süreçte hukuki engellerle karşılaşıldı. İngiltere’de ise İşçi Partisi’nin seçim zaferinin ardından Ruanda’ya sınır dışı uygulaması durdurulmuştu.

Otomatik sınır dışı kararı

Taslak düzenlemenin getirdiği bir diğer yenilik, AB ülkelerinin üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik sınır dışı kararlarını karşılıklı olarak otomatik tanıyacak olması. Böylece, örneğin Almanya'da reddedilen bir sığınmacının başka bir AB ülkesinde tekrar başvuru yapmasının önüne geçilecek. Bu kapsamda Schengen Bilgi Sistemi’nde (SIS) tutulacak bir elektronik kayıt mekanizması oluşturulması planlanıyor.

Buna ek olarak, 'güvenlik riski' teşkil eden göçmenlerin sınır dışı edilene kadar gözaltında tutulması da kolaylaştırılacak. Ayrıca, güvenlik yetkililerine direnenlerin kimlik belgelerine el konulması gibi caydırıcı tedbirler de gündemde.

Komisyon’un sunduğu plan, AB üye devletleri ve Avrupa Parlamentosu’nun onayını gerektiriyor.