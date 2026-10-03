Avrupalı devlerden AB'ye çağrı: Güneydoğu Asya ile serbest ticaret istiyoruz

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AB ile Filipinler arasında serbest ticaret anlaşmasına yönelik önemli bir aşamanın tamamlanması, Avrupa şirketlerinin ASEAN ile daha geniş kapsamlı bir ticaret anlaşması çağrısını güçlendirdi. Avrupa ve ASEAN iş dünyasının temsilcileri, iki bölge arasında doğrudan bir ticaret çerçevesi oluşturulması yönündeki beklentilerini dile getiriyor.

AB ile Filipinler, 22 Eylül'de serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde kapsamlı bir uzlaşıya vardı. Anlaşmanın nihai metninin önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

Avrupa şirketleri kapsamı genişletmek istiyor

Avrupa şirketleri, ASEAN ile yapılacak bir anlaşmanın yalnızca mal ticaretiyle sınırlı kalmamasını istiyor. İş dünyasının talepleri arasında enerji, sağlık, dijital hizmetler ve finansal hizmetler alanlarında daha kapsamlı ticari düzenlemeler bulunuyor. AB ile ASEAN arasındaki mal ticareti 2025'te 318,8 milyar dolara ulaşırken, aynı yıl AB'den ASEAN ülkelerine doğrudan yabancı yatırım 31,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AB’nin bölgedeki anlaşmaları artıyor

Avrupa Birliği'nin ASEAN ülkeleriyle ticari ilişkileri son yıllarda ikili anlaşmalar üzerinden ilerliyor. AB'nin Singapur, Endonezya ve Vietnam ile ticaret anlaşmaları bulunurken, Malezya ile müzakereler devam ediyor. Tayland ile yürütülen görüşmelerin de yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

AB Komisyonu, ASEAN ülkeleriyle yapılan ikili anlaşmaların gelecekte bölgesel düzeyde bir AB-ASEAN anlaşmasına temel oluşturabileceğini belirtiyor.

Bölgesel anlaşma görüşmeleri daha önce durmuştu

AB ile ASEAN arasında bölgesel düzeyde ticaret müzakereleri 2007'de başlamıştı. Ancak insan hakları, çevre, gıda güvenliği ve çalışma standartları gibi konulardaki görüş ayrılıklarının yanı sıra Myanmar'daki askeri darbe sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle görüşmeler 2009'da askıya alındı. Bu nedenle taraflar, ticari ilişkileri son dönemde öncelikle ikili anlaşmalar üzerinden geliştirmeye yöneldi.

Filipinler anlaşması ticarette yeni kapı açıyor

AB-Filipinler anlaşmasının, taraflar arasındaki ticarette önemli miktarda gümrük vergisinin kaldırılmasını sağlaması bekleniyor. Anlaşma kapsamında tarım ve gıda ürünleri, makineler ve cihazlar dahil ticarete konu malların yüzde 94'ündeki gümrük vergilerinin kaldırılması öngörülüyor. Filipinler'in kamu ihaleleri pazarının da ilk kez yabancı şirketlere açılması planlanıyor. AB ile Filipinler arasındaki mal ticareti geçen yıl 17,6 milyar euroya ulaşmıştı.

AB-ASEAN anlaşması için ikili adımlar temel oluşturuyor

Avrupa Birliği, ASEAN ülkeleriyle yaptığı ikili ticaret anlaşmalarını gelecekte bölgesel bir anlaşmaya ulaşmak için yapı taşları olarak değerlendiriyor. Filipinler ile sağlanan son ilerleme de Avrupa şirketlerinin AB-ASEAN ticaret ilişkilerinin daha geniş bir çerçeveye taşınması yönündeki çağrılarını yeniden gündeme getirdi.