Avrupalı liderler "Tek Avrupa, tek pazar" önerisinde uzlaştı



AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika’daki tarihi Alden Biesen Kalesi’nde düzenlenen Gayriresmi AB Liderler Zirvesi’nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Costa, birlik üyesi ülkelerin bugün Avrupa’nın rekabet gücü hakkında bir beyin fırtınası gerçekleştirdiklerini söyledi. Costa, gayri resmi zirvede liderlerin mart ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde yeni bir enerji ve aciliyet hissi ile Avrupa ekonomisinin geleceği için birçok konuda uzlaşı sağladıklarını duyurdu. Costa, "Öncelikle Ursula’nın liderlere gönderdiği son mektupta ortaya konulduğu şekilde, sadeleştirme gündemimizi ilerletmeye devam etme konusunda oybirliği ile mutabakat var" dedi.

Avrupalı liderler, "Tek Avrupa, tek pazar" önerisini kabul etti

Costa, liderlerin ayrıca AB’nin stratejik sektörlerde rekabet gücüne erişebilmesi için "Avrupa’nın tek pazardan çok daha fazlası olması gerektiğini" savunan eski İtalya Başbakanı Enrico Letta’nın parçalı bir tek pazardan, bütünleşmiş bir tek pazara geçiş önerisini kabul ettiklerini açıkladı. Costa, "Bu aciliyet arz ediyor ve 2026 ve 2027 yılları içinde yapılması gerekiyor. Aynı zamanda şirketler için "28’inci rejim" konusunda hızlı bir şekilde ilerlemenin önemi konusunda da mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. Costa, "28’inci rejim" sayesinde şirketlerin, 27 üye devlet genelinde geçerli olacak sade ve tek şirket hukuku üzerinden kesintisiz faaliyet göstermesinin sağlanacağını ifade etti.

Costa, zirvede liderlerin ayrıca elektrik fiyatlarının düşürülmesi ve Avrupa’da bazı sektörleri korumak ve güçlendirmek için strateji geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Liderlerin ayrıca Avrupa’ya daha fazla yatırımın nasıl çekilebileceğini tartıştıklarını ifade eden Costa, "Daha fazla yatırım olmadan rekabetçilik olmaz. Bugünkü odağımız, büyük ölçüde özel yatırımları nasıl harekete geçirebileceğimiz konusuydu" dedi.

AB Konseyi Başkanı Costa, "Bugünkü tartışmanın sonuçlarını mart ayındaki AB Liderler Zirvesi’nde somut taahhütler ve zaman çizelgelerine dönüştüreceğiz. Sonrasında uygulamaya odaklanacağız. Açık konuşmak istiyorum. 2026’da Avrupa sonuç alacak. Geçen yıl savunmada sonuç aldık ve bu yıl da rekabet gücü alanında sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

"Bütünleşmiş ve yekpare bir pazara geçiyoruz"

Basın toplantısında AB liderlerinin tek pazar konusunda her şeyi yapmaya hazır olup olmadıkları yönünde bir soruya AB Konseyi Başkanı Costa, "Bu toplantı gerçekten oyun değiştirici oldu. Çünkü tüm liderler, Enrico Letta’nın parçalı bir tek pazardan, ‘tek Avrupa için tek pazara geçiş’ önerisini kabul etti ve benimsedi. 1992’de ortak pazardan tek pazara geçmiştik. Şimdi tek pazardan bütünleşmiş ve yekpare bir pazara geçiyoruz. Bu iddialı. Önce Komisyonun sonra da Konsey ve liderlerin yapacak çok işi olacak. Ama 2027 sonuna kadar bu tek pazarı tamamlama gibi iddialı bir hedefi kabul ettik. Baskı ve aciliyet duygusu muazzam. Bu da dağları yerinden oynatabilir" ifadeleriyle cevap verdi.

"2027 yılı sonunda ‘Tek Avrupa, tek pazar’ hedefine ulaşmış olmak istiyoruz"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Tek Avrupa, tek pazar. Bugünkü tartışmanın manşeti gerçekten buydu ve hedefimiz de bu. 2027 yılı sonunda, ‘Tek Avrupa, tek Pazar’ hedefine ulaşmış olmak istiyoruz" dedi.

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının bugünkü toplantıda Avrupa’nın rekabet gücü konusunda çok iyi bir tartışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Von der Leyen, "Mart ayındaki bir sonraki AB Liderler Zirvesi’nde ‘Tek Avrupa, tek Pazar’ için bir yol haritası, bir eylem planı teklif edeceğim. Bu plan, zaman çizelgeleriyle, hedeflerle ve ayrıca teslimat için net bir süre sınırıyla ne yapacağımızı ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacak" dedi.

Hedeflerinin bu belgenin sadece Komisyon tarafından değil, Avrupa Konseyi ve Parlamento tarafından da onaylanması olduğunu ifade eden Von der Leyen, "Tek Avrupa, tek pazar" stratejisinin ilk yapı taşının şirketler için AB düzeyinde ve ulusal düzeyde "idari yükü azaltmak" olacağını söyledi.

İkinci yapı taşının ise 27 üyeli birliğin tek pazarının parçalanmışlığı nedeniyle ortaya çıkan zorlukların aşılması amacıyla bütünleşmiş bir tek pazar inşası olacağını ifade eden Von der Leyen, "Bu nedenle mart ayındaki AB Liderler Zirvesi’nden önce 28’inci rejim teklifi yapacağız. Buna ‘EU Inc.’ diyoruz. Burada prensip, Avrupa Birliği’nin neresinde olursanız olun, dijital olarak 48 saat içinde bir ‘EU Inc.’ kurabilecek olmanız. Her şey tamamen dijital işletilebilsin ve AB’nin tamamında tek ve sade kurallar geçerli olsun. Bu yüzden 28’inci rejim diyoruz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, diğer yapı taşlarının ise tek enerji piyasası inşası, dijital alandaki adımlar ve ticaret olacağını söyledi.

"Enerji fiyatları düşmek zorunda"

Basın toplantısında enerji fiyatlarının ne zaman düşeceğine ilişkin bir soru alan Von der Leyen, "Enerji fiyatları düşmek zorunda. Üç yıl önce Rusya’nın tetiklediği enerji krizinden bu yana geldiğimiz noktaya bakıldığında zaten düştü fakat daha da düşmesi gerekiyor. Çünkü fiyatlar, yapısal olarak çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Von der Leyen, düşük karbon kaynakları ile üretilen ucuz enerjinin gerektiği yere gerektiği zamanda iletilemediğini ve altyapı yetersizliğinin çözülmesine odaklanılacağını da ifade etti.