Avrupalı liderler, Ukrayna'ya destek ve yeniden inşa sürecini görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Özgür bir Ukrayna devletinin refahının AB'ye katılımla sağlanacağının altını çizen von der Leyen, "Bu aynı zamanda başlı başına önemli bir güvenlik garantisidir. Katılım süreci yalnızca Birliğe katılan ülkeler için değil, geçmişteki genişleme dalgalarının da gösterdiği üzere, tüm Avrupa için fayda sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Avrupalı liderlerle görüşmenin verimliği geçtiğini, Ukrayna'nın güvenliği, ülkeye destek ve yeniden inşa konularının ele alındığını ifade etti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 28 aralık'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik süreçte büyük ilerleme kaydedildiğini ifade ederken, Zelenskiy ise 20 maddelik barış planının yaklaşık yüzde 90'ı üzerinde uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in resmi konutuna saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirmişti.