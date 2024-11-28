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Avrupalı motosiklet devi konkordato kararı aldı

Almanya’daki resesyonun ve Avrupa ekonomisindeki durgunluğun KTM'nin sorunlarını daha da ileriye taşıdığı, şirketin kurtuluşu için yüksek finansmana ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

Haber Merkezi
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Avrupalı motosiklet devi konkordato kararı aldı
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Avrupa'nın önde gelen motosiklet üreticilerinden KTM şu günlerde iflasın eşiğinde... Şirket kısa süre içerisinde konkordato başvurusunda bulunacak. Başvuru cuma günü yapılacak. Şirket, bu başvuru sonrası yeniden yapılanma sürecine girmeyi ve bu süreci 90 günde tamamlamayı planlıyor.

Şirket yetkilileri bu durumla ilgili detaylara girmese de önemli engellerle karşılaştıklarını belirtiyor. Yeniden yapılanma sürecinin şirkete "değişen piyasalara uyum sağlamak" ve motosiklet sektöründe küresel bir lider olarak konumlarını güvence altına almak için bir fırsat sunacağını düşünüyorlar.

KTM ne kadar detay vermekten kaçınsa da üst kuruluşu olan Pierer Mobility AG'nin açıklaması oldukça net. Şirket, KTM'nin "üç haneli milyon" seviyelerinde finansman ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Donanımhaber'de yer alan habere göre şirket yönetimi, gerekli olan geçici finansmanın zamanında sağlanamayacağını düşündüğü için başvuruda bulunma kararı almış. Bu adımın KTM'nin alacaklılarla birlikte çalışması ve tüm taraflar için ideal bir çözüm bulması için zaman kazandıracak.

Çalışan sayısı ve üretimde kesintiler yapılacak

Yeniden yapılandırma sürecinin kısa vadede ciddi etkiler yaratması bekleniyor. Pierer Mobility AG, bu süreçte “ek potansiyel kayıplar” yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca, çalışan sayısında azaltmaya gidileceği ve üretim kapasitesinin küçültüleceği ifade edildi.

KTM'de yıllardır birikmiş sorunların olduğu ancak Almanya’daki resesyonun ve Avrupa ekonomisindeki durgunluğun bu durumu daha da kötüye ittiği belirtiliyor. Amerika’da ise yüksek faiz oranları ve yaşam maliyetinin tüketici alım gücünü olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

KTM CEO’su Stefan Pierer, süreci bir “gelecek için mola” olarak nitelendirdi ve “KTM markası hayatımın eseri ve onun için savaşacağım” dedi. Şirket, küresel liderlik pozisyonunu korumak için zorlu bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor.

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