Avrupalılar daha uzun yaşıyor! Yaşam süresinde İtalya ve İsveç zirvede

Avrupa’da yaşam süresi uzadı. Son verilerine göre, AB ülkelerinde Avrupalıların ortalama ömrü 81,7 yıla çıktı.

Avrupalılar daha uzun yaşıyor!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılında ortalama yaşam sürelerine ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl ortalama yaşam süresi bir önceki yıla kıyasla 0,3 yıl artarak 81,7 yıla yükseldi.

Yaşam süresinde İtalya ve İsveç zirvede

AB ülkelerinde en uzun ortalama yaşam süresi 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç'te, 84 yıl ile İspanya'da, 83,5 yıl ile Lüksemburg'da ve 83,3 yıl ile Malta'da belirlendi.

En düşük Bulgaristan’da

Fransa'da 83,1 yıl, Almanya'da 81,5 yıl olan ortalama yaşam süresi, en düşük ise 75,9 yıl ile Bulgaristan'da, 76,6 yıl ile Romanya'da ve 76,7 yıl ile Letonya'da kaydedildi.