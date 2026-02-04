Avrupalıların yarısından fazlası dünyanın geleceğine kötümser bakıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından düzenli olarak yaptırılan "Eurobarometer" anketinde bu kez halka dünya, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği ve en çok endişelendikleri konular hakkında sorular yöneltildi.

Açıklanan anket sonuçlarına göre, Avrupalıların yüzde 52'si dünyanın geleceğine kötümser bakarken bu konudaki kötümserliğin en yaygın olduğu ülkeler arasında yüzde 72'yle Hollanda, yüzde 69'la İsveç, yüzde 68'le Fransa ve Lüksemburg yer alıyor.

Avrupa genelinde çoğunluk AB'nin geleceğine iyimser yaklaşırken Yunanistan ve Fransa'da vatandaşların çoğunun bu konuda kötümser olması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ise kötümser ve iyimser bakışın eşit dağılması dikkati çekiyor.

Ayrıca, mayıs 2025'te yapılan ankete kıyasla Avrupalılar arasında AB'nin geleceğine yönelik iyimser yaklaşımının yüzde 9 düşüş yaşaması, kötümser bakışta ise yüzde 8 artış yaşanması göze çarpıyor.

En çok güvenlik, kontrolsüz göç ve dezenformasyon endişelendiriyor

Avrupalıların endişelendiği konular arasında güvenlik, kontrolsüz göç ve dezenformasyon bulunuyor.

Güvenlik bağlamında, AB vatandaşlarının yüzde 90'ı yakın çevredeki çatışma ve savaşlar, yüzde 88'i terörizm, yüzde 86'sı siber saldırılar ve yüzde 82'si de AB üyesi olmayan ülkelerin Birlik toprakları ve yakınındaki dron faaliyetleri nedeniyle endişelerini dile getiriyor.

Vatandaşlar ayrıca, AB'nin enerji ve savunma alanlarında Birlik üyesi olmayan ülkelere bağımlı olmasından endişeleniyor.

Katılımcıların yüzde 85'i de kontrolsüz göç nedeniyle endişeli olduğunu belirtiyor.

Dijital alanda da Avrupalıların yüzde 88'i dezenformasyon ve verilerin korunması, yüzde 87'si nefret söylemleri ve yapay zekayla üretilen yanıltıcı içerikler nedeniyle kaygılı olduklarını ifade ediyor.

AB üyeliğine desteğin en düşük olduğu ülke Yunanistan

Avrupalıların yüzde 62'si AB üyeliğinin ülkeleri için iyi olduğunu düşünürken üyeliğe olumlu bakışın en düşük olduğu ülkeler arasında Yunanistan, Çekya ve Bulgaristan yer alıyor.

Yunanistan ayrıca, yüzde 40'la desteğin en düşük olduğu ülke olarak dikkati çekiyor.

Fransız, Rum ve Yunanlar, ülkelerinin geleceğine kötümser bakıyor

AB üyeleri arasında sadece Fransa, GKRY ve Yunanistan'da vatandaşlar, ülkelerinin geleceğine kötümser bakıyor.

Fransızların yüzde 62'si, Yunanların yüzde 56'sı ve Rumların da yüzde 50'sinin bu yönde görüş belirtmesi göze çarpıyor.