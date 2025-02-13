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Avrupalıların yüzde 74'ü artık İsrail'i ziyaret etmek istemiyor

İsrail'de Turizmin Geleceği konferansında sunulan bir araştırmaya, Avrupalıların yüzde 74'ünün İsrail'i ziyaret etmek istemediğini ve bu kişilerin yarısının gelecek 5 yıl içinde de İsrail'i ziyaret etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını gösterdi.

Haber Merkezi
AA
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Avrupalıların yüzde 74'ü artık İsrail'i ziyaret etmek istemiyor
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Walla haber sitesi, İsrail'de Turizmin Geleceği konferansında sunulan bir araştırmaya göre, Fransızların yüzde 74'ü, Almanların ve İngilizlerin yüzde 50'si İsrail'i ziyaret etmekle ilgilenmiyor.

Avrupalıların yüzde 74'ü İsrail'i ziyaret etmek istemiyor

İngiltere, Almanya ve Fransa'da yaşayanların yüzde 50'sinden fazlası önümüzdeki 5 yıl içinde İsrail'i ziyaret etmeyi düşünmüyor. Fransızların yüzde 45'i daha önce İsrail'i ziyaret etseler de tekrar gitmeyi düşünmezken, İngiliz ve Almanların yüzde 42'si ise İsrail'e gitmekle hiç ilgilenmiyor.

Çalışmada fikri sorulan Avrupalıların yüzde 38'i İsrail'in kendileri için savaşı ve Filistin-İsrail çatışmasını temsil ettiğini ve en az yüzde 85'i son 10 yılda İsrail'i hiç ziyaret etmediklerini bildirdi.

Yahudi ve Evanjelik ABD'lilerin ise sadece yüzde 50'si İsrail'in kendileri için kutsal toprakları ve Kudüs'ü temsil ettiğini düşünürken Evanjeliklerin yüzde 70'inden fazlası, Yahudilerin yüzde 52'sinden fazlası son 10 yılda İsrail'i ziyaret etmediklerini kaydetti.

Çalışmayı hazırlayan araştırmacılar Shahar Shilo, Ronit Nir ve Avi Kornes, bu durumun güvenlik endişelerinden kaynaklandığını ve çalışma bulgularının kendilerini şaşırtmadığını dile getirdi.

"İsrail hem bir imaj sorunu, hem de bir varlık sorunu yaşıyor"

Ortaya çıkan sonuçlara ilişkin konuşan İsrail Turizm Organizatörleri Bürosu Üst Yöneticisi Yossi Fattal, "İsrail hem bir imaj sorunu, hem de bir varlık sorunu yaşıyor." dedi.

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