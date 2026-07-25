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Avrupa'nın en büyük bankaları açıklandı: Listeye bir Türk bankası girdi!

Avrupa bankacılık sektöründe güç dengeleri yeniden şekilleniyor. S&P Global Market Intelligence verilerine göre Fransa, ilk üç sırada iki bankayla zirveye damga vururken, İngiltere, İspanya ve Almanya'nın dev bankaları da listenin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'nin en büyük bankası Ziraat Bankası ise Avrupa'nın en büyük 50 bankası arasında 47'nci sırada kendine yer buldu.

Haber Merkezi
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Avrupa'nın en büyük bankaları açıklandı: Listeye bir Türk bankası girdi!
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Avrupa bankacılık sektöründe bilanço büyüklüğüne göre hazırlanan yeni sıralama, kıtanın finans haritasındaki değişimi ortaya koydu. Visual Capitalist'in, S&P Global Market Intelligence verilerini baz alarak hazırladığı çalışmaya göre Avrupa'nın en büyük bankası unvanı, 3,279 trilyon dolarlık aktif büyüklüğüyle Fransa merkezli BNP Paribas'a geçti. Böylece uzun yıllardır listenin zirvesinde bulunan HSBC, ikinci sıraya geriledi.

Listenin ilk sıralarında Fransız bankalarının ağırlığı dikkat çekti. Crédit Agricole Group üçüncü sırada yer alırken, Banco Santander dördüncü, Barclays ise beşinci sıraya yerleşti. İlk 10'da Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya merkezli bankalar öne çıktı.

Türkiye adına listede yer alan tek banka olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, yaklaşık 286 milyar dolarlık aktif büyüklüğüyle Avrupa'nın en büyük 50 bankası arasında 47'nci sırada yer aldı. 

S&P Global verilerine göre Fransa ve İngiltere, Avrupa'nın en büyük 50 bankası listesinde altışar bankayla en fazla temsil edilen ülkeler oldu. Fransız bankalarının toplam aktif büyüklüğü 12,5 trilyon doları aşarken, İngiliz bankalarının toplam aktifleri yaklaşık 9 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa'nın aktif büyüklüğüne göre en büyük 50 bankası

Sıra Banka Ülke
1 BNP Paribas Fransa
2 HSBC Holdings Birleşik Krallık
3 Crédit Agricole Group Fransa
4 Banco Santander İspanya
5 Barclays Birleşik Krallık
6 Groupe BPCE Fransa
7 Société Générale Fransa
8 Groupe Crédit Mutuel Fransa
9 Deutsche Bank Almanya
10 UBS Group İsviçre
11 ING Group Hollanda
12 Intesa Sanpaolo İtalya
13 Lloyds Banking Group Birleşik Krallık
14 UniCredit İtalya
15 Commerzbank Almanya
16 NatWest Group Birleşik Krallık
17 DZ Bank Almanya
18 Sberbank Rusya
19 Rabobank Hollanda
20 La Banque Postale Fransa
21 Nordea Finlandiya
22 Crédit Coopératif Fransa
23 Danske Bank Danimarka
24 Standard Chartered Birleşik Krallık
25 KfW Almanya
26 Erste Group Bank Avusturya
27 CaixaBank İspanya
28 ABN AMRO Hollanda
29 Svenska Handelsbanken İsveç
30 VTB Bank Rusya
31 SEB İsveç
32 BBVA İspanya
33 DNB Bank Norveç
34 OP Financial Group Finlandiya
35 Swedbank İsveç
36 Banca Monte dei Paschi di Siena İtalya
37 Mediobanca İtalya
38 Bankinter İspanya
39 Belfius Belçika
40 Caixa Geral de Depósitos Portekiz
41 Nykredit Danimarka
42 Banco BPM İtalya
43 BPER Banca İtalya
44 Banco Sabadell İspanya
45 Bank of Ireland İrlanda
46 Gazprombank Rusya
47 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Türkiye
48 AIB Group İrlanda
49 Luminor Bank Estonya/Letonya/Litvanya
50 Piraeus Bank Yunanistan