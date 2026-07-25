Avrupa'nın en büyük bankaları açıklandı: Listeye bir Türk bankası girdi!
Avrupa bankacılık sektöründe güç dengeleri yeniden şekilleniyor. S&P Global Market Intelligence verilerine göre Fransa, ilk üç sırada iki bankayla zirveye damga vururken, İngiltere, İspanya ve Almanya'nın dev bankaları da listenin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'nin en büyük bankası Ziraat Bankası ise Avrupa'nın en büyük 50 bankası arasında 47'nci sırada kendine yer buldu.
Avrupa bankacılık sektöründe bilanço büyüklüğüne göre hazırlanan yeni sıralama, kıtanın finans haritasındaki değişimi ortaya koydu. Visual Capitalist'in, S&P Global Market Intelligence verilerini baz alarak hazırladığı çalışmaya göre Avrupa'nın en büyük bankası unvanı, 3,279 trilyon dolarlık aktif büyüklüğüyle Fransa merkezli BNP Paribas'a geçti. Böylece uzun yıllardır listenin zirvesinde bulunan HSBC, ikinci sıraya geriledi.
Listenin ilk sıralarında Fransız bankalarının ağırlığı dikkat çekti. Crédit Agricole Group üçüncü sırada yer alırken, Banco Santander dördüncü, Barclays ise beşinci sıraya yerleşti. İlk 10'da Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya merkezli bankalar öne çıktı.
Türkiye adına listede yer alan tek banka olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, yaklaşık 286 milyar dolarlık aktif büyüklüğüyle Avrupa'nın en büyük 50 bankası arasında 47'nci sırada yer aldı.
S&P Global verilerine göre Fransa ve İngiltere, Avrupa'nın en büyük 50 bankası listesinde altışar bankayla en fazla temsil edilen ülkeler oldu. Fransız bankalarının toplam aktif büyüklüğü 12,5 trilyon doları aşarken, İngiliz bankalarının toplam aktifleri yaklaşık 9 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Avrupa'nın aktif büyüklüğüne göre en büyük 50 bankası
|Sıra
|Banka
|Ülke
|1
|BNP Paribas
|Fransa
|2
|HSBC Holdings
|Birleşik Krallık
|3
|Crédit Agricole Group
|Fransa
|4
|Banco Santander
|İspanya
|5
|Barclays
|Birleşik Krallık
|6
|Groupe BPCE
|Fransa
|7
|Société Générale
|Fransa
|8
|Groupe Crédit Mutuel
|Fransa
|9
|Deutsche Bank
|Almanya
|10
|UBS Group
|İsviçre
|11
|ING Group
|Hollanda
|12
|Intesa Sanpaolo
|İtalya
|13
|Lloyds Banking Group
|Birleşik Krallık
|14
|UniCredit
|İtalya
|15
|Commerzbank
|Almanya
|16
|NatWest Group
|Birleşik Krallık
|17
|DZ Bank
|Almanya
|18
|Sberbank
|Rusya
|19
|Rabobank
|Hollanda
|20
|La Banque Postale
|Fransa
|21
|Nordea
|Finlandiya
|22
|Crédit Coopératif
|Fransa
|23
|Danske Bank
|Danimarka
|24
|Standard Chartered
|Birleşik Krallık
|25
|KfW
|Almanya
|26
|Erste Group Bank
|Avusturya
|27
|CaixaBank
|İspanya
|28
|ABN AMRO
|Hollanda
|29
|Svenska Handelsbanken
|İsveç
|30
|VTB Bank
|Rusya
|31
|SEB
|İsveç
|32
|BBVA
|İspanya
|33
|DNB Bank
|Norveç
|34
|OP Financial Group
|Finlandiya
|35
|Swedbank
|İsveç
|36
|Banca Monte dei Paschi di Siena
|İtalya
|37
|Mediobanca
|İtalya
|38
|Bankinter
|İspanya
|39
|Belfius
|Belçika
|40
|Caixa Geral de Depósitos
|Portekiz
|41
|Nykredit
|Danimarka
|42
|Banco BPM
|İtalya
|43
|BPER Banca
|İtalya
|44
|Banco Sabadell
|İspanya
|45
|Bank of Ireland
|İrlanda
|46
|Gazprombank
|Rusya
|47
|Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
|Türkiye
|48
|AIB Group
|İrlanda
|49
|Luminor Bank
|Estonya/Letonya/Litvanya
|50
|Piraeus Bank
|Yunanistan