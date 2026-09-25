Avrupa'nın en güçlü pasaportları belli oldu: Zirvede hangi ülke var?

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Seyahat öncesinde vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenler için pasaportun sağladığı hareket özgürlüğü önem taşıyor. Yeni bir sıralama, ülkelerin pasaportlarını vizesiz seyahat, varışta vize ve elektronik seyahat izni imkanları üzerinden karşılaştırdı. Passport Reports tarafından hazırlanan çalışmada, yolcuların önceden vize almadan veya farklı kolaylaştırılmış giriş yöntemleriyle ulaşabildiği destinasyonlar dikkate alındı.

İspanya Avrupa'da öne çıktı

İspanya, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek hareketlilik puanına sahip pasaport olarak üçüncü sırada yer aldı. İspanyol pasaportu sahipleri 121 ülkeye vizesiz seyahat edebilirken, 42 destinasyona varışta vize alarak giriş yapabiliyor. Ayrıca 11 ülkeye seyahat için elektronik seyahat izni gerekiyor. İspanya pasaportu için 24 ülkede ise seyahat öncesinde vize alınması gerekiyor.

Lüksemburg üst sıralarda

Lüksemburg 173 hareketlilik puanıyla dünya sıralamasında beşinci sırada bulunuyor. Lüksemburg pasaportu sahipleri 122 destinasyona vizesiz, 41 destinasyona ise varışta vizeyle seyahat edebiliyor. On ülke için elektronik seyahat izni gerekirken, 25 ülkeye girişte önceden vize alınması gerekiyor.

Fransa ve Belçika aynı sırayı paylaştı

Fransa ve Belçika, 173 puanla dünya sıralamasında altıncı sırayı birlikte aldı. Her iki ülkenin pasaportuyla 121 destinasyona vizesiz, 41 destinasyona da varışta vizeyle seyahat edilebiliyor. Bunun yanında 11 ülke için elektronik seyahat izni, 25 ülke için ise vize gerekiyor.

Altı Avrupa ülkesi yedinci sırada

Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda ve İsveç de 173 puanla bir sonraki sırada yer aldı.

Bu ülkelerin vatandaşları 120 destinasyona vizesiz, 42 destinasyona ise varışta vize alarak seyahat edebiliyor. 11 ülke için elektronik seyahat izni gerekirken, 25 destinasyon için önceden vize alınması gerekiyor.

Avrupa'dan diğer ülkeler de listede

Yunanistan dünya sıralamasında sekizinci sırada yer alırken, Portekiz ve İsviçre dokuzuncu sırayı paylaştı. Avusturya onuncu, Norveç 11'inci, İrlanda 12'nci ve Malta 14'üncü sırada yer aldı. Macaristan ve Polonya ise 15'inci sırayı paylaştı.

Dünyanın en güçlü pasaportları

Sıralamanın ilk iki basamağında Avrupa dışından ülkeler bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada, Singapur ise ikinci sırada yer alıyor.

İspanya üçüncü sırayı alırken, Malezya dördüncü sırada bulunuyor. Lüksemburg beşinci sırada yer alırken, Belçika ve Fransa altıncı sırayı paylaşıyor. Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda ve İsveç ise yedinci sırada bulunuyor.

Pasaport gücü nasıl ölçülüyor?

Passport Reports'un çalışmasında pasaportların gücü; vizesiz seyahat edilebilen ülkelerin yanı sıra varışta vize alınabilen ve elektronik seyahat izniyle giriş yapılabilen destinasyonların sayısı üzerinden değerlendiriliyor. Bunun yanında pasaport sahiplerinin seyahat öncesinde vize almak zorunda olduğu ülkelerin sayısı da sıralamada dikkate alınıyor.