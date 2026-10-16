Avrupa’nın enerji maliyetlerine karşı yeni hamlesi Türk ihracatçısının rekabetini etkileyebilir

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Avrupa’da yükselen enerji ve akaryakıt fiyatları, sanayi üretimi üzerindeki maliyet baskısını artırırken Avrupa Birliği yeni önlemler için harekete geçti. 15 Ekim’de Brüksel’de düzenlenen zirvede bir araya gelen AB liderleri, enerji fiyatlarındaki artışın yalnızca hane halkını değil, sanayiyi ve genel ekonomik faaliyetleri de etkilediğine dikkat çekti. 16 Ekim’de yayımlanan Avrupa Konseyi sonuç bildirgesinde, mevcut koşullara karşı üye ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate alan, geçici ve hedefli önlemlerle ortak bir Avrupa yaklaşımının gerekli olduğu vurgulandı.

Sanayiye yönelik devlet yardımları uzatılabilir

Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri, yüksek enerji fiyatlarından etkilenen sektörlere yönelik geçici devlet yardımlarının sürdürülmesi oldu. Avrupa Komisyonu’nun daha önce oluşturduğu destek çerçevesi, Orta Doğu’daki kriz nedeniyle enerji ve yakıt maliyetleri ağırlaşan ekonomik faaliyetlere geçici yardım sağlanmasına imkân tanıyor.

AB liderleri, özellikle enerji maliyetlerine karşı daha kırılgan durumda bulunan sanayi kollarına yönelik desteğin devam ettirilmesi yönündeki Komisyon yaklaşımını olumlu karşıladı. Ancak desteklerin uzatılması konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Uygulamanın süresi, kapsamı ve şartları Avrupa Komisyonu’nun atacağı adımlarla netleşecek.

Rafineriler için kapasite artışı gündemde

Avrupa’nın enerji maliyetlerini kontrol altına alma arayışında devlet yardımlarının yanı sıra yakıt arzının güçlendirilmesi de öne çıktı. Avrupa Konseyi, AB rafinerilerinin kapasitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik kısa vadeli bir çerçeve hazırlanmasını destekledi. Böylece enerji arzının güçlendirilmesi ve yakıt piyasasındaki baskının hafifletilmesi hedefleniyor. Enerji talebinin gönüllülük esasına göre bir araya getirilmesi de gündeme alınan seçenekler arasında yer aldı. Bu yaklaşımın, enerji alımlarında daha koordineli hareket edilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Liderler ayrıca Avrupa Komisyonu’ndan yükselen enerji fiyatlarını sınırlayabilecek ilave kısa vadeli önlemleri değerlendirmesini istedi.

Karbon fiyatlarındaki dalgalanma da masada

AB liderlerinin gündeminde yalnızca enerji maliyetleri değil, karbon piyasasındaki fiyat hareketleri de yer aldı. Liderler, karbon fiyatlarında aşırı dalgalanmaları azaltmayı amaçlayan Piyasa İstikrar Rezervi düzenlemesine ilişkin yasama çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu. Emisyon ticaret sisteminin gözden geçirilmesi kapsamında, karbon maliyetlerinin elektrik fiyatlarına etkisinin azaltılması ve sanayinin rekabet gücünün korunması da öncelikli konular arasında gösterildi. Bununla birlikte AB, karbon fiyatlandırmasının temiz enerjiye geçişteki temel rolünü korumayı hedefliyor. Bu yaklaşım, kısa vadeli maliyet baskısını hafifletme çabasıyla uzun vadeli iklim hedeflerinin birlikte yürütülmek istendiğini ortaya koyuyor.

Türkiye’deki ihracatçılar için neden önemli?

Avrupa Birliği’nin kendi sanayisine yönelik destek arayışı, Türkiye açısından da yakından izlenmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Avrupa pazarıyla güçlü ticari bağları bulunan Türk üreticileri, AB’deki rakiplerinin enerji maliyetlerinde yaşanacak değişimlerden etkilenebilir.

Özellikle enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketler açısından Avrupa’daki devlet yardımlarının kapsamı ve süresi önem taşıyor. Desteklerin uzatılması halinde Avrupa’daki bazı üreticilerin maliyet baskısı hafifleyebilir. Bu durum, aynı pazarlarda rekabet eden Türk şirketlerinin fiyatlama koşullarını da etkileyebilir.

Bununla birlikte olası etkinin büyüklüğü, desteklerin hangi sektörleri kapsayacağına ve hangi şartlarla uygulanacağına bağlı olacak. Mevcut aşamada Türkiye üzerindeki etkinin boyutunu kesin olarak belirlemek mümkün değil.

Gözler Avrupa Komisyonu’nun yeni kararlarında

AB liderlerinin enerji maliyetlerine karşı ek önlem çağrısının ardından gözler Avrupa Komisyonu’nun hazırlayacağı düzenlemelere çevrildi. Devlet yardımlarının devam edip etmeyeceği, rafineriler için planlanan çerçevenin nasıl şekilleneceği ve karbon piyasasına yönelik değişiklikler önümüzdeki dönemin önemli gündem maddeleri olacak.

Avrupa’nın sanayi rekabet gücünü korumak için atacağı adımların etkisi, alınacak kararların kapsamı ve uygulama koşulları netleştiğinde daha belirgin hale gelecek.