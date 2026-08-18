Avrupa’nın liderleri yaz tatilinde: Kim nerede dinleniyor?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Avrupa yıllık yaz durgunluğuna girdi. Brüksel boşaldı, ulusal parlamentolar tatile girdi ve siyasetçiler, kamusal görevin getirdiği yoğunluktan uzaklaşmak için ele geçen bu nadir fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Ancak Avrupa'nın siyasi sınıfı için işten zihnen uzaklaşmak göründüğü kadar kolay değil.

Avrupa'daki krizler ortadan kalkmış değil. Rusya'nın Ukrayna'yı bombalamaya devam etmesi, Orta Doğu'daki siyasi gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve birden fazla Avrupa ülkesini kasıp kavuran orman yangınları, siyasetçiler dinlenmeye çalışırken bile hükümetlerin üzerine gölge düşürmeye devam ediyor.

Liderler, kamuoyunun tepkisinden kaçınmak adına tatillerinin süresini ve şatafatını özellikle büyük bir dikkatle tartmak zorunda kalıyor.

İşte Avrupalı liderlerin yaz tatillerini geçirdiği yerler:

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Avrupa Komisyonu Başkanı yaz tatilini nerede geçirdiğini açıklamadı ancak 5 Ağustos tarihli Instagram paylaşımında, takipçilerine, güneş gözlüğü takmış halde iyi ve dinlendirici bir tatil dileklerinde bulundu.

Euronews’e konuşan Komisyon sözcüsü, Başkanın “şu anda ailesiyle zaman geçirirken Brüksel’deki ekibiyle ve komiserler ekibiyle sürekli temas halinde olduğunu” söyledi.

Sözcü, “Aileyle geçirilen zaman önemli olsa da Başkan tüm kritik gelişmeleri yakından takip eder, görevine tamamen bağlıdır ve gerektiğinde doğrudan devreye girer,” diyerek Başkanın gelecek hafta için şimdiden resmî programları bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Von der Leyen, resmî görevlerinden uzak zamanlarını Hannover yakınlarındaki aile evinde geçirmesiyle tanınıyor; atlarının bulunduğu bu çiftlikte tavuk ve keçi beslediğinden de söz etmişti.

Ağustos ayında çiftlikten paylaştığı bir videoda Chikeletta adlı bir tavuğu tanıtarak, takipçilerinden yeni sahiplendiği iki civcive isim önermelerini istedi.

Geçmişte ise Komisyon Başkanı'nın yaz tatili tercihlerinin tartışma yarattığı olmuştu. Ağustos 2023’te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Girit’teki mülkünde geçirdiği yaz tatili sert eleştirilere yol açtı.

AB’nin en üst denetim organı olan Avrupa Ombudsmanı, ücretsiz tatilin AB etik kurallarında “yapısal bir eksikliği” ortaya çıkardığını, şikâyetlere yanıt verilmesindeki “anlaşılmaz” 1 yıllık gecikmenin ise kötü idare anlamına geldiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile birlikte Côte d’Azur’daki resmî ikametgâhı Fort de Brégançon’da tatil yapıyor.

Macron için devlet başkanı olarak geçireceği son yaz, Fort de Brégançon, cumhurbaşkanlığı döneminde birçok üst düzey ziyarete ev sahipliği yaptı (2019’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bile burada ağırlamıştı).

Şimdiden jet ski üzerinde görüntülenip fotoğraflandı ve bu da eleştirmenlerin, Cumhurbaşkanı'nı halkın günlük sıkıntılarından kopuk olmakla suçlamasına yol açtı.

Yine de Elysee yetkililerinin Fransız medyasına aktardığına göre, Macron, Paris’ten uzakta olmasına rağmen siyaseten aktif kalmaya devam ediyor.

Macron, pazartesi günü son haftalarda Gironde bölgesini kasıp kavuran orman yangınlarından etkilenen kasabaların belediye başkanlarıyla bir araya gelirken, Başbakanı Sébastien Lecornu ise bölgeyi ziyaret etmek için tatilini yarıda kesti.

Macron tatilinde de telefon diplomasisini sürdürüyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Irak Başbakanı Ali el-Zaidi ile telefon görüşmeleri yaptı.

İspanya Başbakanı Sanchez

Yaz tatilinde krizle boğuşan bir başka Avrupalı lider ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez.

Temmuz sonlarında yaklaşık 80 bin göçmenin İspanya’nın Ceuta enklavına toplu girişiyle yaşanan krizin ardından 31 Temmuz’da bölgeye yaptığı ziyaretten bu yana Sanchez, Madrid’deki ofisini Kanarya Adaları’ndaki Lanzarote’de bulunan resmî ikametgâhı La Mareta ile değiştirdi ve İspanyol medyasına göre 1 Ağustos’tan beri resmî görevlerini buradan yürütüyor.

Sanchez, Ceuta’daki duruma ilişkin sanal toplantılar için tatilini böldü.

Pazartesi günü yapılan bakanlar toplantısı da çevrim içi düzenlendi.

Hükümet, Ceuta’daki durumun henüz normale dönmediğini kabul ediyor ve Temmuz sonunda sınırı geçen göçmenlerden yaklaşık 8 bininin hâlâ enklavda bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 5 bininin ise sığınma ya da koruma talep etmeye uygun olduğunun tahmin edildiğini belirtiyor.

Sanchez’nin, özellikle muhalefetteki Halk Partisi’nden gelen eleştirmenleri, krizin ortasında Başbakanın verdiği normalleşme görüntüsünü sert biçimde eleştiriyor.

İtalya Başbakanı Meloni

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 9 yaşındaki kızı ve kız kardeşiyle birlikte tatilini İtalya’nın Puglia bölgesindeki Adriyatik kıyısında geçirmeyi tercih ediyor.

İtalyan medyasına göre Meloni’ye, Brindisi çevresindeki bir çiftlik evinde arkadaşlarının yanı sıra aşırı sağ İtalya’nın Kardeşleri partisinden yakın müttefikleri de eşlik edebilir.

İtalya’nın “topuğunda” yer alan bu bölge, Meloni’nin iki yıl önce G7 liderlerini bir zirve için ağırlarken de seçtiği mekândı. Emmanuel Macron istisna olmak üzere, o dönem ağırladığı altı liderin hiçbiri bugün görevde değil; bu da dünya siyasetinin çalkantılı doğasını hatırlatıyor.

Meloni’nin kendisi de gelecek yıl kritik bir seçimle karşı karşıya. Görevini 2027’nin ikinci yarısına kadar sürdürmeyi başarırsa, aralıksız en uzun süre iktidarda kalan İtalyan başbakan rekorunu kırabilir.

Almanya Şansölyesi Merz

Hâlihazırda düşük onay oranları ile karşı karşıya olan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in, eşi Charlotte ile birlikte Almanya’da kısa bir tatil yaptığı bildiriliyor. Şansölyelik makamı, planlarına ilişkin başka ayrıntı paylaşmıyor.

Ancak bir sözcü, Alman medyasına Şansölyenin “her zaman görev başında, her zaman ulaşılabilir” olduğunu ve bu sakin dönemi eylül ayında geri dönüşe hazırlanmak için kullandığını söyledi.

Katolik mezhebine mensup Şansölye, Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberine göre, tatiline Papa Leo’nun yapay zekâya ilişkin Magnifica humanitas adlı genelgesinin bir kopyasını da götürdü.

Genelge, teknolojinin risklerine dikkat çekiyor ve insanlığa hizmet etmesi, insan onurunu koruması çağrısında bulunuyor.

Bu tercih, Şansölyenin resmî görevlerinin ötesindeki faaliyetlerine nadir bir pencere açıyor ve yasama dönemi yeniden başladığında ele almak istediği küresel meselelere dair bir ipucu verebilir.

İş dünyası yanlısı bir muhafazakâr olan Merz, geçmişte AB düzenlemelerinin yapay zekâ inovasyonu için bir tür deli gömleğine dönüşmekte olduğunu öne sürmüştü.