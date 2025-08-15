Avrupa'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor

Bölgedeki hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı, İspanya ve Karadağ'da günlerdir devam eden orman yangınlarında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkeler uluslararası yardım talep ederken hava sıcaklığının etkisiyle orman yangını riskinin gelecek günlerde de süreceği uyarısı yapılıyor.

İspanya'da 3 kişi yaşamını yitirdi

İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki Galiçya, Kastilya ve Leon ile güneydeki Extremadura bölgelerinde büyük orman yangınları etkili oluyor. Yangınlar nedeniyle 11 ana yolun kapalı olduğu bildirildi.

İspanya'nın yangın söndürme çalışmaları için 14 Ağustos’taki yardım talebinin ardından Avrupa Birliği (AB), iki Canadair uçağı gönderdi.

Ülkede son bir haftada söndürme çalışmaları sırasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 20'ye yakın kişi yaralandı.

Tarihinin en büyük yangınlarından biriyle mücadele eden İspanya'da büyük çoğunluğu Zamora, Leon ve Ourense kentleri olmak üzere 115 bin hektar ormanlık alan ile çok sayıda ev zarar gördü.

Karadağ'da bir asker yaşamını yitirdi

Karadağ'da hafta başından bu yana süren orman yangınlarının büyük kısmının bu sabah itibarıyla kontrol altına alındığı, bazı bölgelerde ise devam ettiği bildirildi.

Uluslararası yardım talep eden Karadağ'a Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Avusturya, Macaristan ve Çekya destek ekipler gönderdi. Bazı yolların trafiğe kapatıldığı, yangın alanlarına yakın yerleşim yerlerindekilerin tahliye edildiği belirtildi.

Karadağ'da ciddi boyutlara ulaşan orman yangınlarında bir asker hayatını kaybetti.

Hükümet, bir günlük yas ilan etti.

İsviçre, Karadağ'daki orman yangınları için acil durum misyonu görevlendirdi

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Karadağ'ın şiddetli orman yangınlarıyla boğuştuğunu belirterek, "Başkent Podgoritsa ve birçok bölgeyi tehdit eden yangınların ardından İsviçre, Cenevre İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nin desteğiyle Dışişleri Bakanlığı himayesinde bir acil durum misyonu görevlendirdi." bilgisine yer verdi.

Paylaşımda, misyonun amacının, yerel yönetimlerin yangınlarla mücadelesine destek sağlamak ve mevcut kaynakları güçlendirmek olduğu vurgulandı.

Ayrıca, özellikle Akdeniz bölgesinde artan orman yangınları dikkate alındığında, Avrupa'daki durumun endişe verici olmaya devam ettiği ifade edildi.

Fransa’da bu yazın en büyük yangınının kasıtlı çıkarıldığı bildirildi

Fransa’yı 8 gündür etkisi altına alan sıcak hava dalgasının bugün de ülkenin güneyi dahil olmak üzere çok sayıdaki bölgede etkili olacağı öngörülüyor.

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France’a göre, aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin 70 vilayetinde turuncu alarm devam ediyor.

Turuncu alarmın geçerli olduğu vilayetlerin arasında Loir-et-Cher, Aveyron ve Finistere de bulunuyor. Ülkenin güneydoğusunda ise sıcaklığın gün içinde yer yer 40 dereceye ulaşması bekleniyor.