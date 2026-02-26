Avrupa’nın savunma gücü: Yükseliş mi, yarış mı?

Avrupa’da savunma harcamaları son yıllarda dikkat çekici biçimde yükseldi. Almanya, Fransa ve Polonya gibi büyük ekonomiler, radar ve erken uyarı sistemlerinden insansız hava araçlarına, modern mühimmat ve lojistik altyapıya kadar kapsamlı yatırımlar yapıyor. Bu gelişme, Avrupa’nın askeri kapasitesini güçlendirirken savunma sanayiini ve teknoloji iş birliklerini de hızlandırıyor.

Güvenlik endişeleri ve stratejik özerklik

Harcamalardaki artışın temel gerekçesi, bölgedeki güvenlik ortamının giderek karmaşıklaşması. Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hareketliliği ve kıta çevresinde artan jeopolitik gerilimler, Avrupa ülkelerini kendi savunma kapasitelerini güçlendirmeye yöneltiyor. Bu süreçte bütçe artışları yalnızca askeri yetenekleri genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda stratejik özerkliği güçlendirme amacını da taşıyor.

Farklı ülkeler yatırımlarını önceliklendirme konusunda farklı yollar izliyor. Almanya ve Fransa, teknoloji ve hava savunma sistemlerine odaklanırken, Polonya ve Baltık ülkeleri kara ve sınır güvenliği alanında kapasite artırıyor. Bu çeşitlilik, kıtanın farklı tehdit algılarına ve stratejik önceliklerine göre şekilleniyor.

Dolaylı rekabet ve teknolojik yarış riski

Artan savunma harcamaları aynı zamanda Avrupa’da dolaylı bir rekabet ortamı da yaratıyor. Yeni nesil silah sistemleri, siber güvenlik ve yapay zeka destekli teknolojiler, ülkeler arasında üstünlük sağlama amacını öne çıkarıyor. Bu durum, kıtadaki güvenlik dengelerini güçlendirme hedefiyle bir yandan caydırıcılık yaratırken, diğer yandan askeri ve teknolojik bir yarış riskini de beraberinde getiriyor.

Avrupa’nın savunma politikalarındaki bu hızlı değişim, önümüzdeki yıllarda hem kıtanın güvenliğini hem de diplomatik ilişkilerini şekillendirecek. Harcamalardaki artış, bölgesel iş birliği fırsatları yaratırken, aynı zamanda gelecekteki stratejik tercihlerin ve olası gerilimlerin de belirleyicisi olacak. Avrupa’nın güvenlik ve savunma alanındaki bu ivme, kıtanın jeopolitik konumunu yeniden tanımlamaya aday görünüyor.