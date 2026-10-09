Avrupa’nın savunma planlarında yeni kriz: Almanya projeden ayrıldı

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Almanya ile Fransa’nın geleceğin muharebe tankını birlikte geliştirmek amacıyla yürüttüğü Ana Kara Muharebe Sistemi (MGCS) projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Paris’te Ulusal Meclis Savunma Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, Almanya’nın projeden çekilme kararı aldığını bildirdi.

Mandon, iki ülkenin ordularının geleceğin tankının teknik özelliklerini belirlemek için uzun süredir ortak çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Almanya’nın kararını sanayi açısından olumsuz değerlendiren Mandon, buna rağmen projenin tümüyle başarısızlık olarak nitelendirilemeyeceğini ifade etti.

Yeni nesil tankın özellikleri belirlenmişti

2017 yılında başlatılan MGCS programı, Fransa ve Almanya’nın kara kuvvetlerini modernize etme hedefinin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyordu. Proje kapsamında geliştirilecek yeni tankın, Fransız ordusunun Leclerc ve Alman ordusunun Leopard 2 tipi tanklarının yerini alması planlanıyordu.

2045 yılında tamamlanması öngörülen çalışma sürecinde, geleceğin muharebe tankının temel özelliklerinin belirlenmesi için iki ülke birlikte hareket etti. Mandon, Almanya’nın ayrılık kararına rağmen bugüne kadar yürütülen çalışmaların tamamen boşa gitmediğini vurguladı.

Avrupa’nın ortak savunma projelerinde yeni gelişme

Almanya ve Fransa arasında tank projesine ilişkin yaşanan gelişme, iki ülkenin ortak savunma girişimlerinin geleceğini yeniden gündeme taşıdı.

İki ülke, Avrupa’nın büyük savunma programlarından Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) projesini iptal etme konusunda da bu yıl anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 100 milyar avro değerindeki programla ilgili bu kararın ardından MGCS projesindeki son gelişme, Fransa ile Almanya’nın ortak askeri üretim çalışmalarında karşılaştığı sorunları yeniden öne çıkardı.