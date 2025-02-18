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Avrupa'nın Ukrayna'ya asker gönderme önerisine Rusya'dan cevap: Gerginliği tırmandırır

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri birlik gönderme önerisine olumsuz baktıklarını ve bunun gerginliği tırmandıracağını söyledi.

Haber Merkezi
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Avrupa'nın Ukrayna'ya asker gönderme önerisine Rusya'dan cevap: Gerginliği tırmandırır
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Rusya, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri birlik gönderme önerisine olumsuz baktıklarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, önerinin gerginliği tırmandıracağı mesajını verdi. 

"Avrupa masada yer talep ediyor"

Gruşko, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin çözümü için Avrupa ülkelerinin müzakere masasında yer talep ettiğine dikkati çekti.

Bunun gerçekten şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Gruşko, "Çünkü (Avrupa ülkeleri) onlar uzun yıllardır bu masada oturuyorlardı" dedi.

 "AB, Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma arzusunda"

Gruşko, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma arzusuna sahip olduğuna işaret ederek, "Bu durum, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin müzakerelerde AB ve Avrupa ülkelerinin herhangi bir rol almasını engelliyor" diye konuştu.

 "Asker gönderme önerisi gerginliği tırmandırır"

Ukrayna'ya, Avrupa'dan "barış gücü" adıyla asker konuşlandırılmasıyla ilgili önerilere yönelik değerlendirmesi sorulan Gruşko, "Olumsuz değerlendiriyorum. Bunu birçok kez konuştuk. Avrupa askerleri orada hangi şekilde bulunursa bulunsun, bu gerginliği tırmandırmaya yönelik bir adımdır" ifadelerini kullandı.

 "Avrupa, Ukrayna'ya askeri destek vermeyi bırakmalı"

Gruşko, Avrupa'nın gerçekten çatışmanın çözümünde rol oynamak istiyorsa, Ukrayna'ya her türlü askeri destek vermeyi bırakması gerektiğini kaydetti.

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