Avustralya, 16 yaş altı sosyal medya yasağına uymayan platformları 34 milyon dolara kadar cezalandıracak

Avustralya, 16 yaş altına uygulanan sosyal medya yasağına uymadıkları gerekçesiyle bazı platformlara soruşturma başlattı.

Ülkedeki çevrimiçi güvenlikten sorumlu e-Güvenlik Komiseri Julie Inman Grant, Meta'nın Instagram ve Facebook platformlarını, Google'ın YouTube platformunu, Snapchat ve TikTok'u soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İletişim Bakanı Anika Wells, hükümetin "E-Güvenlik Komiseri'nin Federal Mahkeme'ye başvurup kazanabilmesi için" delil topladığını söyledi.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre başkent Canberra'da gazeteciler konuşan Wells, yaz boyu "çocukların bu engeli aşma yöntemlerine dair bir kanıt tabanı oluşturduklarını" da sözlerine ekledi.

Düzenleyici kurum, 16 yaşın altındaki çok sayıda Avustralyalı çocuğun, "Yalnızca 16 yaşında veya daha büyük olduklarını beyan ederek" hesap oluşturabilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

E-Güvenlik'in aktardığına göre yasağın yürürlüğe girmesinden sonra ebeveynlerin yaklaşık üçte biri, 16 yaşından küçük çocuklarının en az bir sosyal medya hesabı olduğunu bildirdi. Bunların üçte ikisi de platformun çocuğun yaşını sormadığını belirtti.

34 milyon dolara kadar para cezası

Avustralya, Kasım 2025'te 16 yaş altına getirdiği sosyal medya yasağıyla dünyada ilk olmuştu.

İlk ayda 5 milyona yakın hesap kapanırken Avustralya'yı örnek alarak birçok ülke çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye başlamıştı.

Öte yandan, yasağın uygulanmaya başlamasının ardından gençlerin kısıtlamaları aştığı veya yaşları sorulmadan hesaplarını kullanmaya devam ettiğine dair haberler gündeme gelmişti.

Yasaya göre, platformlar reşit olmayan kullanıcıları engellediklerine dair makul adımlar attıklarını göstermek zorunda.

Aksi takdirde açılan davada suçlu bulunurlarsa ihlal başına, 49,5 milyon Avustralya dolarına (34 milyon ABD doları) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.