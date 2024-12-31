Avustralya 2025 yılına girdi! Sidney’de görkemli törenler yapıldı

Dünyada yeni yıl kutlamaları başladı. 2025’e ilk olarak Kirimati daha sonra da Yeni Zelanda giriş yaptı. Avustralya’da 2025 yılına giriş görkemli törenlere sahne oldu.

İlk giren ülke Kiritimati oldu

2025 yılına giren ilk ülke 'Christmas Adası' olarak da bilinen Kiritimati oldu. Ada ülkesi yeni yıla yerel saatle 00.00'da (TSİ ile 13.00) girdi.

Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda, TSİ 14.00'te 2025'e ‘merhaba’ dedi. Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı.