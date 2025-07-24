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Avustralya, ABD'ye yönelik sığır eti ithalat kısıtlamalarını kaldırdı

Avustralya, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifesinin başlıca gerekçelerinden biri olan, ABD sığır eti ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Avustralya, ABD'ye yönelik sığır eti ithalat kısıtlamalarını kaldırdı
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Avustralya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Julie Collins, Bakanlığın konuyla ilgili bilimsel ve risk temelli titiz bir değerlendirme yaptığını ve ABD'nin sığır eti güvenliğinde ilerleme kaydettiğine kanaat getirdiğini belirtti.

Ürünlerin hastalık ya da zararlı haşereler taşımadığına dair daha yüksek güvence sağlandığını kaydeden Collins, ABD sığır eti ithalatına yönelik biyogüvenlik kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını ifade etti.

ABC News'ün haberine göre Collins, bu kararın on yıllık bir sürecin sonunda alındığını ve zamanlamasının Trump dönemindeki tarife uygulamalarıyla ilgisi olmadığını savundu.

Öte yandan, muhalefetteki Ulusal Parti lideri David Littleproud, söz konusu kararın zamanlamasına tepki göstererek "Görünüşe göre bu yasak, Donald Trump'ı memnun etmek için kaldırılmış gibi görünüyor ve bizim istemediğimiz şey, tam da bu." ifadesini kullandı.

Littleproud, hükümetin bu süreci sakin bir şekilde yürütmesi gerektiğini vurguladı.

ABD sığır etinin, 2003'te yaşanan deli dana hastalığı salgınından sonra Avustralya'ya girişi yasaklanmıştı.

Canberra yönetimi, 2019'da bu yasağı kaldırsa da Meksika ve Kanada'dan gelen büyükbaş hayvanlara yönelik yasak devam ettiği için bu ülkelerle entegre tedarik zincirleri bulunan ABD'den ithalat da fiilen engellenmişti.

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