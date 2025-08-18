Avustralya, aşırı sağcı İsrailli milletvekilinin ülkeye girişine izin vermedi

Avustralya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekili Simcha Rothman'ın nefret söylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle vize başvurusunu reddederek ülkeye girişini izin vermedi.

Avustralya Yahudi Derneği'nin daveti üzerine ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Rothman, Yahudi okulları ve sinagoglarda bir dizi konuşma yapması ve son dönemde yaşanan antisemit saldırıların mağdurlarıyla bir araya gelmesi planlanıyordu. Rothman'ın Avustralya'ya uçmasından saatler önce vize başvurusunun iptal edildiği belirtildi.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Rothman'ın vize başvurusunun reddedildiğini ve üç yıl boyunca tekrar başvuramayacağını aktararak, "Hükümetimiz ülkemize gelip bölünme fikrini yaymak isteyenlere karşı sert bir tutum sergilemektedir. Eğer Avustralya'ya nefret ve bölünmeye dair mesajlar yaymak için geliyorsanız, sizi burada istemiyoruz" dedi.