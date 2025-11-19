Avustralya Başbakanı Albanese: Türkiye'nin COP31'e ev sahibi seçilmesini veto etmeyiz

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Türkiye ile Avustralya arasındaki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği rekabetine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Albanese, Avustralya'nın Perth şehrine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Belem kentinde devam eden COP30 etkinliğinde gelecek yılın konferansının ev sahibinin henüz belirlenememiş olmasına değindi. Albanese, COP31'in nerede yapılacağı konusunda taraflar arasında devam eden rekabete ilişkin, "Eğer ev sahipliği için Avustralya değil de Türkiye seçilirse biz bu kararı veto etmeyi düşünmeyiz. Düşüneceğimiz şey Pasifik bölgesinin bu durumdan çıkarları olur. Bu konuda Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkeler ile bölgenin çıkarlarının güvence altına alındığından emin olmak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

"Ev sahipliğinin Almanya'ya gitmesi iyi olmaz"

Avustralya Başbakanı, ülkesinin ev sahipliği hakkı kazanma konusundaki istekliliğini tekrarlarken, taraflardan birinin ev sahipliği hakkı kazanamaması halinde etkinliğin Almanya'nın Bonn şehrinde düzenleneceğini de hatırlattı.

Albanese, bu durumun küresel iklim değişimine karşı küresel eylem açısından kötü bir sonuç doğuracağının altını çizerek, "Sistemin işleyişine göre bir anlaşmaya varmazsak ve birden fazla aday bulunuyorsa, ev sahipliği Bonn'a gidiyor. Pasifik'in yanı sıra uluslararası alanda da bunun dünyanın iklim konusunda harekete geçmesi için gereken birlik konusunda iyi bir sinyal vermeyeceği yönünde ciddi bir endişe var" ifadelerini kullandı.

Albanese, söz konusu durumu bir çıkmaz olarak değerlendirerek, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerinin çıkarlarının önceliklendirilmesi gerektiğini savundu.

"Birbirimize engel olmamalıyız"

Albanese'in açıklamasının ardından Avustralya Hükümet Sözcüsü, Türkiye'nin ev sahipliğinin henüz netleşmediğini belirterek, taraflar arasında rekabetin hala hararetli bir şekilde devam ettiğini aktardı. Sözcü açıklamasında, "Türkiye, bizim bu duruma engel olmayacağımız gibi bize engel olmamalı. Elbette Pasifik bölgesinin çıkarları ve kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda Türkiye ile görüşmeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ev sahibinin cuma gününden önce belirlenmesi gerekiyor

BM kurallarına göre Türkiye'nin ve Avustralya'nın da dahil olduğu 28 ülkeden oluşan "Batı Avrupa ve Diğer Gruplar" bloğunun oybirliği ile COP31'in ev sahibini belirlemesi gerekiyor. Söz konusu karara Brezilya'da devam eden COP30 Konferansı kapsamında, etkinliğin sonlanacağı 21 Kasım Cuma gününden önce varılması gerekiyor. İki ülkeden birinin geri adım atmaması durumunda gelecek yıl düzenlenecek olan etkinlik, BM'nin İklim Merkezi'nin bulunduğu Bonn şehrinde gerçekleşecek. Almanya ise daha önce bu ev sahipliği görevini üstlenmek istemediğini açıklamıştı.

COP31'in maliyetinin 1 milyar dolardan fazla olması bekleniyor

Avustralya basınında eylül ayında yer alan haberlerde, Türkiye'nin Avustralya ile sürdürdüğü yarışta "yenilikçi çözümler" aradığını ve her iki ülkenin de uzun süren müzakerelerden kazançlı çıkabileceği belirtildi. Ayrıca Avustralya'nın federal kabinesinden karışık destek aldığı düşünülen COP31 Konferansı'nın maliyetinin 1 milyar dolardan daha yüksek olması bekleniyor.

COP Konferansları

Her yıl gerçekleştirilen Taraflar Konferansı, iklim kriziyle mücadelede küresel iş birliği ve yenilikçi çözümler için önemli bir platform. 1995 yılından bu yana düzenlenen COP toplantıları, sürdürülebilir iklim eylemlerinin geliştirilmesi ve ortak stratejiler belirlenmesi amacıyla dünya ülkelerini bir araya getiriyor.