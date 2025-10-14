Avustralya Başbakanı ve Donald Trump Jr'ın kişisel numaraları bir internet sitesinde yayımlandı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın özel telefon numaralarının, ABD merkezli bir internet sitesinde yayımlandığı bildirildi.

Etik gerekçelerle sitenin adını açıklamayan BBC'nin haberine göre söz konusu site, internetten topladığı verileri yapay zeka aracılığıyla derleyerek milyonlarca kişinin iletişim bilgilerini paylaşıyor.

Albanese'nin ofisi, konudan haberdar olduklarını ve yerel makamların olayı incelediğini açıkladı.

Avustralya'da ana muhalefetteki Liberal Partinin lideri Sussan Ley'in sözcüsü, Ley'in özel numarasının da sitede yayımlandığını belirterek "Bu durum, açıkça endişe verici. Bilgilerin kaldırılması için talepte bulunduk" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli sitenin, yüz milyonlarca profesyonele ait iletişim bilgilerini içerdiği ve genellikle işe alım uzmanları ile satış temsilcileri tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

BBC, Albanese'nin halen kullandığı özel bir numaranın ve Donald Trump Jr'a ait kişisel bir hatta ait numaranın sitede bulunduğunu doğruladı.

Platformun internet sitesinde, kullanıcıların sınırlı sayıda iletişim bilgisine ücretsiz erişebildiği, daha fazla veri için ise ücretli üyelik seçeneği sunulduğu bilgisi paylaşılıyor.

Ayrıca sitede, kişisel verilerinin kaldırılmasını isteyenlerin doldurabileceği bir talep formu da yer alıyor.