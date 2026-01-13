Avustralya: Demokratik bir İran'ı destekliyoruz

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran'da süregelen toplumsal hareketler ve insan hakları ihlallerine ilişkin açıklama yaptı.

"İnsan haklarına saygı duyan demokratik bir İran'ı destekliyoruz"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, İran halkına destek mesajı veren Albanese, "İran halkının onur ve özgürlük mücadelesinde onların yanındayız. İran rejimini kınıyor ve insan haklarına saygı duyan demokratik bir İran'ı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.