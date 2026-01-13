  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Avustralya: Demokratik bir İran'ı destekliyoruz
Takip Et

Avustralya: Demokratik bir İran'ı destekliyoruz

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran rejimini kınadıklarını ve insan haklarına saygılı bir yönetim yapısını desteklediklerini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avustralya: Demokratik bir İran'ı destekliyoruz
Takip Et

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran'da süregelen toplumsal hareketler ve insan hakları ihlallerine ilişkin açıklama yaptı.

"İnsan haklarına saygı duyan demokratik bir İran'ı destekliyoruz"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, İran halkına destek mesajı veren Albanese, "İran halkının onur ve özgürlük mücadelesinde onların yanındayız. İran rejimini kınıyor ve insan haklarına saygı duyan demokratik bir İran'ı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze ve Batı Şeria’da askeri hareketlilik sürüyorGazze ve Batı Şeria’da askeri hareketlilik sürüyorDünya
Ukrayna’nın 10 bölgesinde hava saldırısı uyarısı yapıldıUkrayna’nın 10 bölgesinde hava saldırısı uyarısı yapıldıDünya
Birleşik Krallık ve Estonya şirketlerinden anti-İHA iş birliğiBirleşik Krallık ve Estonya şirketlerinden anti-İHA iş birliğiSavunma Sanayi

 

 

 