Avustralya Dışişleri Bakanı Wong: Avustralya ve Almanya, ortak değerlere sahip orta güçlerdir

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, Avustralya ve Almanya’nın, ortak değerlere sahip orta güçler olduğunu belirterek, “Hiçbir ülkenin egemen olmadığı ve hiçbir ülkenin egemenlik altında olmadığı bir dünya şekillendirmek için birlikte çalışmaktadırlar. Almanya Dışişleri Bakanı'nı Avustralya'da ağırladım ve stratejik ortaklığımızı yeni bir seviyeye taşıma konusunda anlaştık.” dedi.

Wong’dan Hint-Pasifik’te iş birliği vurgusu

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre daha derin, daha üst düzey ve daha sık görüş alışverişinde bulunmak ve özellikle Hint-Pasifik bölgesinde birlikte çalışmak istediklerini söyleyen Wong, şunları dile getirdi:

“İklim eylemi ve yenilenebilir enerji, ekonomik güvenlik, tedarik zinciri dayanıklılığı ve kritik mineraller konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Birlikte çalışarak halkımız için daha iyi sonuçlar elde edebileceğimizi ve daha barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Hint-Pasifik inşa edebileceğimizi biliyoruz.”