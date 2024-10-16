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Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, İsrail'in Gazze'de "masum sivilleri öldürmesini" kınadı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında "masum sivilleri öldürmesini" kınadı. Avustralya'nın ateşkes çağrısını yineleyen Wong, "Hamas'ı yenmenin bedelini Filistinli siviller ödeyemez." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, İsrail'in Gazze'de "masum sivilleri öldürmesini" kınadı
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Hamas'ı yenmenin bedelini Filistinli siviller ödeyemez"

Avustralya'nın ateşkes çağrısını yineleyen Wong, "Hamas'ı yenmenin bedelini Filistinli siviller ödeyemez." ifadesini kullandı.

Wong, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırısında "masum sivilleri öldürmesini" kınayarak, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

"İsrail, insani yardımların geçişine izin vermeli"

İsrail hükümetinin insani yardımların geçişine izin vermesi gerektiğini vurgulayan Wong, yardımların artırılması gerektiğini aksi takdirde durumun daha fazla can kayıplarına neden olacağını kaydetti.

Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail'in, açlığı bölge halkına karşı silah olarak kullandığı ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ekim ayının ilk iki haftasında Gazze'ye giriş yapması planlanan ve yetkililerle koordine edilen 285 insani yardımın üçte birinden azına geçit verdiğini bildirmişti.

Saldırılarda 42 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.

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