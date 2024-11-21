Avustralya, eski İsrail İçişleri Bakanı'na vize vermedi

The Australian gazetesinin haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanlığı, başkent Canberra'daki bir konferansa katılmak için vize başvurusunda bulunan İsrail'in eski İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'e, kararını yazılı olarak bildirdi.

Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucu Şaked'in Avustralya toplumunun bir kısmını "kötüleyebileceği" ve toplum içindeki bir "anlaşmazlığı körükleyebileceği" gerekçesiyle vize başvurusunun reddedildiği bilgisi verildi.

Şaked ise gazeteye yaptığı açıklamada, Avustralya'nın aldığı bu kararın "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Konferans, Avustralya/İsrail ve Yahudi İşleri Konseyi ile düşünce kuruluşu "Strategic Analysis Australia" tarafından Canberra'da düzenleniyor.

Ayelet Şaked, İsrail'de 2015-2019'da Adalet Bakanlığı, 2021-2022'de de İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu.