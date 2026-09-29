Avustralya Merkez Bankası faiz artırdı: Oran 15 yılın zirvesine çıktı

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Avustralya Merkez Bankası, salı günü gerçekleştirdiği toplantının ardından para politikasında sıkılaşmaya devam etti. Kurul, nakit faiz hedefini 25 baz puan yükseltme kararı alırken, yeni oran yüzde 4,60 olarak belirlendi. Kararın kurul üyelerinin tamamının desteğiyle alındığı belirtildi. Son artışla birlikte RBA, 2026 yılı içinde dördüncü kez faiz yükseltmiş oldu.

Faiz oranı yaklaşık 15 yılın zirvesinde

RBA’nın son hamlesi, politika faizini Ekim 2011’den bu yana görülmeyen bir seviyeye çıkardı.

Faiz artışında yüksek enerji maliyetleri ile Avustralya ekonomisindeki kapasite sıkışıklığının fiyatlar üzerindeki etkisi öne çıktı. Merkez bankası, son dönemde enflasyona ilişkin yukarı yönlü bazı risklerin gerçekleştiğini ifade etti.

Enflasyon hedef aralığının üzerinde

Avustralya’da açıklanan son enflasyon verileri, RBA’nın yüzde 2 ila yüzde 3 arasında belirlediği yıllık hedef aralığının üzerinde seyrediyor.

Merkez bankasının değerlendirmesinde, yüksek enflasyonun arkasındaki unsurlar arasında iç talebin mevcut ekonomik kapasiteyi zorlaması da gösterildi. RBA daha önce de yerel talebin aşağı gelmesi gerektiğine yönelik değerlendirmede bulunmuştu.

Enerji fiyatları da baskı oluşturuyor

RBA, küresel gelişmelerin Avustralya’daki fiyat görünümü üzerinde oluşturduğu etkiye de işaret etti. Orta Doğu’da devam eden çatışmaların küresel enerji fiyatlarını yukarı taşıdığı belirtilirken, yapay zeka kaynaklı teknoloji talebinin de enflasyon üzerinde etkili olduğu kaydedildi.

RBA’dan yeni faiz artışı mesajı

Merkez bankası, enflasyonu sürdürülebilir biçimde hedef seviyesine geri getirmek amacıyla gerekli adımların atılacağını bildirdi. RBA ayrıca ekonomik koşulların gerektirmesi halinde nakit faiz hedefinin daha da yükseltilebileceği mesajını verdi. Banka, yerel talepteki yavaşlamanın ekonomik büyüme ve istihdam üzerinden gerçekleşebileceğini değerlendirdi.