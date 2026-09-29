Avustralya Merkez Bankası faiz artırdı: Oran 15 yılın zirvesine çıktı
Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,60 seviyesine taşıdı. Ekim 2011’den bu yana en yüksek orana ulaşan faizle birlikte banka, fiyat artışlarına yönelik risklerin yükseldiğine dikkat çekti.
Avustralya Merkez Bankası, salı günü gerçekleştirdiği toplantının ardından para politikasında sıkılaşmaya devam etti. Kurul, nakit faiz hedefini 25 baz puan yükseltme kararı alırken, yeni oran yüzde 4,60 olarak belirlendi. Kararın kurul üyelerinin tamamının desteğiyle alındığı belirtildi. Son artışla birlikte RBA, 2026 yılı içinde dördüncü kez faiz yükseltmiş oldu.
Faiz oranı yaklaşık 15 yılın zirvesinde
RBA’nın son hamlesi, politika faizini Ekim 2011’den bu yana görülmeyen bir seviyeye çıkardı.
Faiz artışında yüksek enerji maliyetleri ile Avustralya ekonomisindeki kapasite sıkışıklığının fiyatlar üzerindeki etkisi öne çıktı. Merkez bankası, son dönemde enflasyona ilişkin yukarı yönlü bazı risklerin gerçekleştiğini ifade etti.
Enflasyon hedef aralığının üzerinde
Avustralya’da açıklanan son enflasyon verileri, RBA’nın yüzde 2 ila yüzde 3 arasında belirlediği yıllık hedef aralığının üzerinde seyrediyor.
Merkez bankasının değerlendirmesinde, yüksek enflasyonun arkasındaki unsurlar arasında iç talebin mevcut ekonomik kapasiteyi zorlaması da gösterildi. RBA daha önce de yerel talebin aşağı gelmesi gerektiğine yönelik değerlendirmede bulunmuştu.
Enerji fiyatları da baskı oluşturuyor
RBA, küresel gelişmelerin Avustralya’daki fiyat görünümü üzerinde oluşturduğu etkiye de işaret etti. Orta Doğu’da devam eden çatışmaların küresel enerji fiyatlarını yukarı taşıdığı belirtilirken, yapay zeka kaynaklı teknoloji talebinin de enflasyon üzerinde etkili olduğu kaydedildi.
RBA’dan yeni faiz artışı mesajı
Merkez bankası, enflasyonu sürdürülebilir biçimde hedef seviyesine geri getirmek amacıyla gerekli adımların atılacağını bildirdi. RBA ayrıca ekonomik koşulların gerektirmesi halinde nakit faiz hedefinin daha da yükseltilebileceği mesajını verdi. Banka, yerel talepteki yavaşlamanın ekonomik büyüme ve istihdam üzerinden gerçekleşebileceğini değerlendirdi.