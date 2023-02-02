Avustralya Merkez Bankası Kraliçe’yi tahttan indirecek

Avustralya Merkez Bankası İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in portresi bulunan 5 dolarlık banknotu yeniden tasarlayacak. Kraliçenin portresi yerine ilk Avustralyalıların kültür ve tarihini onurlandıran bir tasarıma yer verilecek. Banknotun diğer yüzünde ise Avustralya Parlamentosu yer almaya devam edecek.

Avustralya Merkez Bankası’nın kararı değişikliği destekleyen Avustralya Hükümeti ile istişarenin ardından aldığı açıklandı. Yeni banknotun tasarlanması ve basılmasının birkaç yıl alacağı belirtiliyor. Bu arada mevcut 5 dolarlık banknot basılmaya devam edecek ve yeni banknotun piyasa çıkmasından sonra da kullanılabilecek.

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers kararı “Elizabeth sonrası dönemde Avustralya için 'iyi bir denge' sağlamak” olarak değerlendirdi. Chalmers, “Yapılacak değişiklik yerli mirasımızın ve on binlerce yıl öncesine dayanan tarih ve kültürümüzü daha fazla tanımak için önemli bir fırsat” dedi ve ekledi: “Ayrıca Avustralya'nın bir cumhuriyet olmasını istediğim de bir sır değil.”