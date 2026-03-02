Avustralya, Orta Doğu'daki ülkelere seyahat uyarılarını en üst seviyeye çıkardı

Avustralya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Wong İran'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Wong, İran'a yönelik saldırılara katılmadıklarını ve gelecekte de katılmayı düşünmediklerini belirtti.

"Biz Orta Doğu'daki sorunların merkezinde değiliz." ifadesini kullanan Wong, İran'a daha önce olduğu gibi yaptırımlar uygulayabileceklerini kaydetti.

Wong, İsrail, Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve BAE için seyahat uyarılarını en yüksek seviye olan "seyahat etmeyin" seviyesine çıkardıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı, söz konusu ülkelerde bulunan Avustralya vatandaşlarına "ülkeden derhal ayrılın" çağrısı yaptı.