  Avustralya, Rusya'nın petrol gelirlerine ek yaptırımlar uyguladı
Avustralya, Rusya'nın petrol gelirlerine ek yaptırımlar uyguladı

Avustralya, Rusya'nın petrol gelirini sınırlamak için petrol fiyat tavanını düşürdüğünü ve Rusya'ya ait 95 "gölge filo" gemisini yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Avustralya, Rusya’nın petrol gelirlerine ek yaptırımlar uyguladı
Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrol için uygulanan tavan fiyatın, varil başına 60 dolardan 47,60 dolara indirildiği belirtildi.

Bu adımla Rus ham petrolünün piyasa değerinin düşürülmesinin ve Moskova'nın savaş ekonomisinin petrol gelirlerinden mahrum bırakılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın işgalini finanse etme kabiliyetini zayıflatmak için petrol gelirlerinin kısıtlanmasını da kapsayan kararlı ve eşgüdümlü adımlar atmayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya savaşı derhal sona erdirme ve yasa dışı ilhak ettiği topraklardan çekilme çağrısı yapılırken Ukrayna için kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

"Gölge filo" gemileri yaptırım listesine alındı

Rusya'nın uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo" gemilerinden 95'inin yaptırım listesine alındığı aktarılan açıklamada, bu kararla Canberra hükümetinin Haziran 2025'ten bu yana yaptırım uyguladığı gemi sayısının 150'nin üzerine çıktığı kaydedildi.

Batı yaptırımlarını aşmak için Rusya'nın, eski ve elverişsiz tankerlerden oluşan gizli bir "gölge filo" kurduğu belirtiliyor. Bu filonun, Rusya'nın petrol ve diğer mallarını "gizlice taşımak" amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

Bu gemilerin, bayrak değiştirerek, takip sistemlerini devre dışı bırakarak ve yetersiz sigorta kapsamında faaliyet göstererek uluslararası yaptırımları delmeye çalıştığı belirtiliyor. Bu nedenle çevre ve denizcilik güvenliği açısından ciddi riskler oluşturdukları vurgulanıyor.

