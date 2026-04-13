Avustralya, Trump'ın Hürmüz Boğazı abluka planına katılmaları için talep gelmediğini bildirdi

Albanase, verdiği röportajda, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı "bloke etme" kararını "tek taraflı" aldığını belirtti.

Başbakanı Albanese, "Herhangi bir talep almadık. Bu karar gece yarısı, tek taraflı şekilde açıklandı. Katılmamız istenmedi. Kabul ettiğimiz herhangi bir talep de yok" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Albanese, bölgede can kayıplarının ve altyapılara saldırıların sona ermesini istediklerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.