  Avustralya, Trump'ın Hürmüz Boğazı abluka planına katılmaları için talep gelmediğini bildirdi
Avustralya, Trump'ın Hürmüz Boğazı abluka planına katılmaları için talep gelmediğini bildirdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararına katılmaları yönünde kendilerine herhangi bir talep iletilmediğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avustralya, Trump'ın Hürmüz Boğazı abluka planına katılmaları için talep gelmediğini bildirdi
Albanase, verdiği röportajda, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı "bloke etme" kararını "tek taraflı" aldığını belirtti.

Başbakanı Albanese, "Herhangi bir talep almadık. Bu karar gece yarısı, tek taraflı şekilde açıklandı. Katılmamız istenmedi. Kabul ettiğimiz herhangi bir talep de yok" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Albanese, bölgede can kayıplarının ve altyapılara saldırıların sona ermesini istediklerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

