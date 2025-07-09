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Avustralya, Trump'ın ilaç ve bakır ithalatındaki gümrük tarifesini artırma planından endişe duyuyor

Avustralya Maliye Bakanı Jim Chalmers, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilaç ithalatına yüzde 200'e varan, bakır ithalatına ise yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanacağına dair açıklamasının "endişe verici" olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Avustralya, Trump'ın ilaç ve bakır ithalatındaki gümrük tarifesini artırma planından endişe duyuyor
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Chalmers, ABC News'e yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu planının hem ilaç sektörü hem de maden ihracatı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Trump'ın ilaç ve bakır ithalatına yönelik gümrük tarifelerini artırma adımlarının "son derece endişe verici" olduğunu söyleyen Chalmers, "Söz konusu olan milyarlarca dolarlık ihracatımız. Özellikle ilaç sektörümüz, ABD pazarına oldukça bağımlı." dedi.

"ABD'ye ilaç ihracatı geçen yıl yaklaşık 2,1 milyar dolara ulaştı"

Chalmers, ABD'ye ilaç ihracatının geçen yıl yaklaşık 2,1 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "İlaç sistemimizi zayıflatmamız için baskıya maruz kalmayı kabul etmeyeceğiz. Bu nedenle Trump yönetiminden yapılan açıklamanın detaylarını acilen öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini bildirmişti.

Yakında ilaç tarifelerine dair duyuru yapacaklarını belirten Trump, şirketlere ABD'de üretime başlamaları için 1-1,5 yıl süre tanıyacaklarını kaydetmişti. Trump, "Bu sürenin sonunda yüzde 200 gibi çok çok yüksek bir oranda gümrük vergisine tabi olacaklar." diye konuşmuştu.

Trump, bu tedbirlerin ne zaman uygulanacağına ilişkin ayrıntı vermemişti.

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