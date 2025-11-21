  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Avustralya, Twitch platformuna da yaş kısıtlaması getirdi
Takip Et

Avustralya, Twitch platformuna da yaş kısıtlaması getirdi

Avustralya, Facebook, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarının ardından Twitch'e de kullanıcı etkileşimini teşvik etmek için tasarlandığı gerekçesiyle yaş kısıtlaması getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avustralya, Twitch platformuna da yaş kısıtlaması getirdi
Takip Et

Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonundan ülkedeki 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Twitch'in yayın özelliklerinin, öncelikle kullanıcı etkileşimini teşvik etmek için tasarlandığı ve bu yüzden yaş kısıtlamasına tabi tutulduğu ifade edildi.

Twitch ve daha önce yaş kısıtlamasına tabi tutulan sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X ve YouTube'un, 16 yaş altındaki Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için 10 Aralık'tan itibaren gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Avustralya'da gerçekleştirilen düzenlemeyle teknoloji şirketleri, 16 yaş altındaki kullanıcıların mevcut hesaplarını kapatmak ve yeni hesap açılmasını engellemek için "makul adımlar atmamaları halinde" yaklaşık 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Uçak kazasında ön rapor çıktı: 4 numaralı motor inişten sonra hızlandıUçak kazasında ön rapor çıktı: 4 numaralı motor inişten sonra hızlandıDünya
İddia | Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Bosna'daki 'insan avına' katıldıİddia | Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Bosna'daki 'insan avına' katıldıDünya
Akaryakıt zammı tabloya yansıdı: İşte 21 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt zammı tabloya yansıdı: İşte 21 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi uygulaması başlıyor: Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacakOtomobil alacaklar dikkat! Ek vergi uygulaması başlıyor: Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacakOtomotiv

 

Dünya
Trump, Ukrayna'ya 1 hafta süre verdi! İşte ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı için hazırladığı 28 maddelik barış planı
ABD'nin Rusya-Ukrayna için hazırladığı 28 maddelik barış planı açıklandı
Gazze’nin merkezi İsrail bombardımanıyla sarsıldı
Gazze’nin merkezi İsrail bombardımanıyla sarsıldı
AB, ABD’nin 28 maddelik Ukrayna planına tepki gösterdi
AB, ABD’nin 28 maddelik Ukrayna planına tepki gösterdi
Zelenskiy, Macron, Starmer ve Merz’le barış planını değerlendirdi
Zelenskiy, Macron, Starmer ve Merz’le barış planını değerlendirdi
Pakistan'da tutkal fabrikasında korkunç patlama: 15 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da tutkal fabrikasında korkunç patlama: 15 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için ekip kuruyor
İsrail, Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için ekip kuruyor