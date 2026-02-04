Avustralya ve AB, durma noktasındaki ticaret görüşmelerini yeniden başlatıyor

Görüşmelere aşina bir kişiye göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu ay Avustralya'ya giderek bir güvenlik ve ticaret anlaşması imzalamayı planlıyor.

Avrupa ve Avustralya yetkilileri Brüksel görüşmesini bekliyor

İkinci bir kişinin söylediğine göre, bu seyahat, Avrupa Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič ile Avustralyalı mevkidaşı Don Farrell arasında Brüksel'de yapılacak gelecek haftaki görüşmenin ardından gerçekleşecek. Her iki kişi de, programlar henüz kesinleşmediği için anonim kalmayı tercih etti.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, AB ve Canberra arasındaki görüşmeler, sığır ve kuzu eti kotaları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2023 yılının sonunda çökmüştü.

Görüşmelere aşina olan ilk kişinin söylediğine göre, kotalar hala Canberra ve Brüksel arasında müzakere ediliyor.

Avustralya dijital gazetesi The Nightly'nin haberine göre, Komisyon Başkanı Von der Leyen, 13-15 Şubat tarihleri ​​arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'na katıldıktan hemen sonra 20 saatten fazla sürecek bir uçuşla Avustralya'ya gidecek.

AB ülkeleri geçen Aralık ayında Komisyon'un Avustralya ile bir savunma anlaşması müzakere etmesine izin vermişti. Böyle bir anlaşmanın imzalanması, İngiltere, Kanada ve son olarak Hindistan ile imzalanan güvenlik ve savunma ortaklıklarının ardından gelecek.

Avustralya ile yapılacak bir anlaşma, ülkenin geniş stratejik mineral rezervlerine erişimi açacağı için AB için bir kazanım olacak. Avustralya, dünyanın en büyük lityum üreticisi ve aynı zamanda dünyanın ikinci en büyük bakır rezervlerine sahip ülkesi.

Çiftçiler, Fransa ve şüpheci milletvekilleri tarafından eleştirilen Güney Amerika ülkeleriyle yapılan sorunlu Mercosur anlaşmasının ardından, Canberra ile yapılacak anlaşmanın da önemli tarımsal bileşeni nedeniyle tepki çekmesi bekleniyor.