  Avustralya'da 16 yaş altına ait 550 bin sosyal medya hesabı kapatıldı
Avustralya'da 16 yaş altına ait 550 bin sosyal medya hesabı kapatıldı

Avustralya'da 16 yaş altına ait yaklaşık 550 bin sanal medya hesabının devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Avustralya'da 16 yaş altına ait 550 bin sosyal medya hesabı kapatıldı
ABD'li teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altı sanal medya kullanıcılarının platformlara erişimini engelleyen yasa uyarınca yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sanal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için gerekli adımları atmaması halinde yaklaşık 32,9 milyon ABD doları para cezası ödemesi öngörülüyor.

