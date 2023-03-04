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Avustralya'da 2,4 ton kokain ele geçirildi

Avustralya'da polis, ülkeye sokulmaya çalışılan 2,4 ton kokain ele geçirdi.

Haber Merkezi
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Batı Avustralya Polis Birimi'nden yapılan açıklamada, "Kayın" adı verilen operasyonun 6 hafta sürdüğü bildirildi.

ABC News'e göre, operasyonda 2,4 ton kokain ele geçirildi, kokaini ülkede dağıtması planlanan Meksika uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduklarından şüphelenilen 12 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada gözaltına alınanların Avustralya ve ABD vatandaşları olduğu belirtildi.

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