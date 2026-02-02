Avustralya'da bir kasaba, içindeki insanlarla birlikte satışa çıkarıldı

Victorian ormanlarının ortasında yer alan Licola, uzun yıllardır Lions Club'a bağlı bir topluluk kulübüne ait. Kasaba, Alpine National Park'a giden yol üzerindeki konumu nedeniyle yolcular için önemli bir mola noktası olma özelliği taşıyor.

Daily Mail'in haberine göre kasabanın tek daimi sakini olan Leanne O'Donnell, 2022 yılından bu yana Licola Genel Mağazası'nı işletiyor. O'Donnell ve ailesi, kasabada tam zamanlı yaşayan tek hane konumunda.

O'Donnell, Licola'yı "insanlar için evden uzakta bir ev" olarak tanımladığını dile getirirken, satış kararıyla birlikte tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

O'Donnell, kasabanın satışa çıkarılacağını ilk kez Ocak 2025'te öğrendiğini bildirdi. Lions Village Licola yönetiminin kendisine, son 5-6 yıldır zarar ettiklerini ve kasabayı işletmeyi sürdüremeyeceklerini bildirdiğini belirtti.

Bağış kampanyaları ve yerel destekle çözüm bulunabileceğini savunsa da yönetimin bu yönde bir geri adım atmadığını ifade eden O'Donnell'a, yenilenmeyen kira sözleşmesi nedeniyle 31 Ocak'a kadar kasabayı boşaltması gerektiği tebliğ edildi.

Satış kararına büyük tepki

Kasabanın satışa çıkarılması çevrede ve sosyal medyada büyük tepki topladı. Licola'nın ticari bir projeye dönüşmesi ve yıllardır süren kampların sona ermesi endişe yaratırken, "Leanne kalsın" çağrısıyla başlatılan imza kampanyası 8 bini aşkın destek aldı.

Bu bölgeye geçici olarak gelen ve yaşayan kişilerin de dezavantaj yaşayacağı belirtiliyor.

Artan tepkiler sonrası yönetim, güvenlik sorunları yaşadıklarını belirterek satış kararını artan maliyetler ve düşen katılımlarla gerekçelendirdi. Satış gelirinin dezavantajlı çocuklara yönelik yeni bir vakfa aktarılacağı açıklansa da, Licola'nın geleceği ve kampların devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.