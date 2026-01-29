  1. Ekonomim
  3. Avustralya'da çıkan orman yangınlarında 110 bin hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü
Avustralya'da çıkan orman yangınlarında 110 bin hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü

Avustralya'nın Victoria eyaletinde ocak ayındaki orman yangınlarında 110 bin hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü.

ABC News'ün haberine göre Victoria Tarım Bakanlığı, son bir ayda çıkan orman yangınlarında 26 bin tondan fazla saman ve silajın tahrip olduğunu, 40 binden fazla hayvanın öldüğünü açıkladı.

Ayrıca, 110 bin 107 hektar tarım arazisinin yandığı, Otways bölgesindeki 16 yapının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Otways Belediye Başkanı Jason Schram, bu yapılardan 8'inin konut olduğunu duyurdu.

Yaz sıcakları etkisini göstermeye devam ediyor

Avustralya'da yaz sıcakları, etkisini göstermeyi sürdürüyor.

South Australia eyaletinde sıcaklıklar 49 santigrat dereceyi aştı, Marree kentinde ise 49,6 dereceye ulaştı.

Victoria genelinde dün 63 bin 300'den fazla hanede elektrik kesintisi bildirildi.

