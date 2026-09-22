Avustralya'da faiz artışı sinyali: Enflasyon baskısı sürüyor

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Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Michele Bullock, katıldığı iş dünyası buluşmasında ülke ekonomisine dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu bölgesinde uzayan gerilimlerin enerji piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Bullock, bu tablonun küresel ve yerel bazda enflasyonist unsurları beslediğini kaydetti. Ayrıca, yurt içi piyasada arzın üzerinde seyreden yüksek talebin de fiyatlar genel düzeyindeki artışı tetikleyen ana unsurlardan biri olduğunu aktardı.

Faiz kararı öncesinde risk vurgusu öne çıktı

Önümüzdeki hafta düzenlenecek para politikası toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunan RBA Başkanı, doğrudan bir faiz artırımı taahhüdünde bulunmasa da enflasyon patikasındaki yukarı yönlü risklerin altını çizdi. Fiyat artış hızının uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesinin beklentileri bozabileceğini belirten Bullock, bu durumun şirketlerin fiyatlama davranışlarına kalıcı biçimde yerleşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi. Öte yandan işsizlik oranının yüzde 4,5 ile yüzde 5,0 aralığında şekillenmesinin dezenflasyon sürecine katkı sağlayabileceğine işaret etti.

Sıkılaşma adımları ve piyasa beklentileri

Enflasyonla mücadele kapsamında RBA, 2026 yılı içerisinde politika faizini toplamda 75 baz puan artırarak yüzde 4,35 seviyesine taşıdı. Bankanın Üst Yöneticisi Sarah Hunter da enflasyon kontrolünün sağlanabilmesi adına bu yıl dördüncü bir faiz artırımının gerekli olabileceğini ifade etti. Finansal piyasalar ise gelecek hafta gerçekleştirilecek kurul toplantısında 25 baz puanlık yeni bir faiz artışına gidilme olasılığını güçlü şekilde fiyatlıyor.